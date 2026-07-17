网约车｜何敬康倡建「补充运力」机制 盛事日子增补配额 保险业料保费低于的士

立法会完成审议网约车服务规管相关附属法例，大部分法律条文将于今年8月3日生效，政府将于今年第三季开展发牌工作，明年8月22日全面生效。立法会「与规管网约车服务有关的4项附属法例小组」委员会副主席何敬康表示，当局应做好动态评估，并建议建立「补充运力」机制以应对盛事期间的需求。

何敬康指，较关注「动态调整」的安排，认为在市场调节下，初期1万个许可证的上限应足够维持运力，但由于新制提高了对司机的要求，包括需考牌及承担较高保险成本，预计司机的营运模式将与以往不同，驾驶时数和投入度亦会增加。他强调当局需跨季度的数据积累，才能制定准确的动态调整基准。

他预期香港市场规模有限，未来申请的平台数量不会太多，主要将由数个国际或内地大型品牌主导。

灵活应对盛事 特定日子临时增补配额

为应对大型盛事及节日期间的旅客交通需求，何敬康建议政府建立「补充运力」或后备机制，指访港旅客在节日及盛事期间对点对点网约车服务的需求会大幅飙升，特区政府应超前部署，在预期需求大增的特定日子临时增补配额，避免机制过于零乱。

何敬康又指，该机制亦可用于填补「非活跃」的配额。他解释，若发现部分已取得许可证的司机长期未有积极营运，导致实际活跃的车辆少于1万辆，当局应将这些闲置配额重新分配予承诺度较高的申请者，以确保整体运力。政府方面回应指，将会就相关机制进行研究，但强调必须先收集并评估实际营运数据，才能确定具体的调整与填补方法。

约十间保险公司有意提供网约车保险产品

保险业联会行政总监刘佩玲表示，目前已有约10间保险公司有意提供相关网约车保险产品。业界有信心配合政府立法及推出政策的步伐，在市场上提供充足的保险产品。针对保险方案的设计，刘佩玲指，政府倾向采用由私家车原有保单延伸至网约车保障的模式，业界认为此方法的复杂程度较低；由于法例规定私家车必须购买普通第三者责任保险，若直接在原有保单上延伸商业网约车保障，能实现无缝交接，可将保障缺口的风险降至最低，若采用其他方案，她担心将会产生灰色地带及保障缺口。

刘佩玲续指，如在原有私家车保单外，另外购买一张网约车商业保险，因司机并非24小时营运，难以界定在特定时间应由哪张保单生效，如司机个人可能使用该车辆接送家人。至于由平台统一投保，如司机同时登记多个平台，会出现多张保单并存，而且在上下线或等候召车时发生意外，易引发理赔争议并延长赔偿时间。

人车绑定降低营运风险 预料保费低于的士

保费方面，刘佩玲表示不讨论具体保费，但认为网约车与的士在营运模式上有显著分别，预期网约车的保费将会针对司机个人纪录精准厘定，且不会如的士般高昂。她指网约车为「人车绑定」，全职每周营运约40小时，与一般上班族相若，相较的士通常分两更24小时全日运作，路面风险较低；的士车主或车行租予司机，管理较粗疏，意外碰撞机会较高，相反网约车司机即为车主，车主通常会更悉心保护车辆以减少碰撞。

她直言的士的管理较为紊乱，车主难以掌握司机的实际驾驶情况，而网约车车主亲自投保，可直接提供驾驶经验、违例及意外纪录，保费定位更精准。