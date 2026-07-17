宏福苑听证会结束｜杜淦堃点名宏业、鸿毅负主要责任 居民真金白银换来每条防线失效 政府监管落差大

大埔宏福苑大火独立委员会听证会，今日（7月17日）继续举行第六轮听证会，由独立委员会代表总结陈词。代表委员会的资深大律师杜淦堃指，听证结论十分清楚，宏业建筑为首是明知故犯，包括一次又一次欺骗政府、逃避监管、不理工人吸烟等；工程顾问鸿毅把关「乜都无做」，更恶劣是找来只来签名收钱的注册检验人员，形同「纸上检验人员」，居民真金白银买专业，欲换来每条防线失效，两者负有主要责任。至于政府，杜淦堃指，房屋局独立审查组（ICU）作为监管机构责无旁贷，盲从屋宇署做法，只靠看文件，又指并非说政府是始作俑者，但政府与市民的期望「有相当大落差」。

7月17日听证会重点：

书面陈词严厉批评多方，强调建基于确凿证据。

代表独立委员会的资深大律师杜淦堃指，目前证据未显示黄碧娇参与围标，惟强调任何个人之民事或刑事责任，均非委员会职权范围。

杜淦堃指承建商诚信制度存极大漏洞，监管落差大。政府亦应负上责任。

杜淦堃恳请委员会裁定，宏业及鸿毅就棚网、发泡胶及「生口」有主要责任；黎家荣及戚务坚就「生口」有共同责任。

目前无证据显示ICU职员涉及任何利益或串谋行为。

杜淦堃指ICU只靠「睇文件」及注册检验人员监管。

消防处在风险辨识、现场核查、系统监测及文书监管等方面均出现漏洞。

黄碧娇承认曾两次获授委托授权票，否认曾误导住户投票反对更换前管理委员会。

杜淦堃指目前无证据显示梅少峰及其他相关人士曾参与围标或反竞争行为。

杜淦堃称，本港大型楼宇维修工程围标行为常见，原本宏业在评分规矩下原本应得零分，但被人改为满分。

启康最后发言时多次哽咽，再次代表委员会向所有死伤者家属及受火灾影响的人士，致以最深切、最诚挚的慰问

陆启康：政府内部问责不属委员会工作范围

【15:20】委员会主席陆启康最后发言时多次哽咽，指过去3日委员会听取了委员会大律师及各涉事方大律师的陈词，总结了听证会期间所接收的证据及各方论点。陆启康表示，宏福苑大火是香港近年极为严重的事故，不仅令众多家庭留下难以磨灭的创伤，亦令全港市民深感痛心。他谨代表独立调查委员会，再次向所有死伤者家属及受火灾影响的人士，致以最深切、最诚挚的慰问。

他指，成立独立调查委员会的目的，在于查明本次事件的成因、经过，以及相关制度与监管方面的问题，并向行政长官提出建议，以避免同类悲剧再次发生。至于追究个人法律责任及政府内部问责，则不属独立委员会的工作范围。陆启康表示，在调查过程中，委员会一直秉持公平、公开、不偏不倚的原则，细心审视及考量各方提交的每一项资料，务求向社会及宏福苑居民交出交代真相。他深信，若无完整且有事实支持的交代，一切慰问均属空谈。

陆启康指，独立委员会于2025年12月19日正式展开工作，并于2026年3月19日开始举行听证会。为筹备听证会，委员会在律师团队协助下，分析了由宏福苑居民、政府及其他相关团体提交的大量文件、影片、通讯记录、图片等资料，同时联络各涉事方及证人安排作证。至今，本委员会共举行30场听证会，听取了80位证人的口头证供。

独立委员会感谢各陈述者在听证会不同阶段的配合，包括涉事方、律师团队、专家、秘书处工作人员，以及各提供场地支援的政府部门，使听证会得以如期顺利完成。他亦感谢香港城市大学建筑学及土木工程学系、媒体与传播系，在极短时间内协助委员会律师团队，制作开庭前所需的电脑三维模型及图表。

陆启康指，听证会见证了香港市民在不同岗位上，均希望协助我们找出真相，避免重蹈覆辙。自独立委员会开展工作以来，尤其感谢宏福苑居民提交了大量重要资料，对还原真相发挥了关键作用。部分居民更亲身出席听证会，提供口头证供，带著沉重的心情，向我们讲述他们在大火中的经历，以及对大维修工程的观察。陆深知，每一份证供都承载著再次面对失去至亲及家园的伤痛。因此，独立委员会必当谨记居民对我们的信任与耐性，继续尽力完成工作。

撰写报告是调查中极关键一环 提方向性建议

陆启康指，委员会收到9位宏福苑居民、政府等建议，并将于今日稍后把相关文件上载至独立委员会网站。听证会结束后，独立委员会尚需处理书面证供及其他陆续收到的大量资料。在不影响其他程序（例如刑事调查）或考虑个人私隐的前提下，会陆续将相关证人供词上载至委员会网站，强调原则是以公开为主。

陆启康指，撰写报告是整个调查中极为关键的一环。委员会会以已收到的海量资料为基础，有系统地整合完整的事实框架，作出研判及结论，并提出独立委员会的改善建议。正如他自早前提到，就有关建议，需顾及不同考量，包括资源配套、具体操作细节、市民承受能力、各持份者角色及市场情况等。因此，预期独立委员会最终就职权范围下的事宜所提出的改善建议，总体而言将属较方向性的建议。委员会会建基于稳固证据及分析，研判事件中工程顾问、工程承办商、消防装置承办商、物业管理人、政府部门及其他相关持份者的角色与责任，并据此提出建议。

陆启康表示，正如部分死者家属在听证会上所说，我们为这次惨剧付出的代价非常巨大，希望通过本次公开调查及听证，总结经验，防止类似悲剧再次发生，也是对死难者应有的交代，最后他宣布「听证会结束，大家保重。」

大埔宏福苑大火独立委员会主席陆启康。

杜淦堃：「宏福苑唔系孤岛 围标问题系常态」

【15:05】杜淦堃表示， 今次大维修过程中，确实涉及众多机构，不同单位各有角色，包括政府部门、承建商、顾问、物业管理公司等，强调「若当时他们能多走一步，今次伤亡或有机会减少」。显而易见，这场灾难并无单一成因，亦无单一单位须负上全部责任，而是涉及多个不同个体及机构。

杜续指，会上已对不少人士及单位作出严厉批评，每项批评均清楚列明，所有被批评者亦获得充分机会解释，虽然部分人士选择不予回应，但每项批评皆建基于事实。他强调，这场悲剧的教训将深刻难忘，惟只有正视教训，才能令香港成为更安全的地方。对罹难者最好的悼念，就是将宏福苑的教训不折不扣地尽快落实，香港不能再有另一个社区经历同样惨剧。

对于痛失至亲的家庭，报告将会是这场悲剧如何发生的最权威记录；对香港而言，这是改革的基石。政府代表、大律师及委员会已承诺就事实裁断及建议作出实质回应及跟进，他对此表示欢迎，希望委员会的报告能为问责、改革及法律后果提供坚实基础，向这场大火中的罹难者致以深切哀悼。

批市建局「招标妥」没为工程把关 更造成认受性假像

杜淦堃指出，委员会法律团队检视了执法部门及各界人士提交的证据，显示本港大型楼宇维修工程围标行为常见，「宏福苑唔系孤岛，围标问题系常态」。竞委会提到一种常见的围标方式是RI以极低价中标，再透过RI的权力协助承建商谋取暴利。他强调，RI尤如球赛的球证，很多时候工程造价亿来愈高的原因在于RI。套用到宏福苑情况上，鸿毅以蚀本极低价投得RI，再协助宏业令原本约1.4亿元增至3.3亿元；他更提到，原本宏业在评分规矩下原本应得零分，但被人改为满分。

他又称市建局虽自称为是促进者角色，惟市民误以为市建局及「招标妥」能把关。事实上，不论市建局及RI都没有为工程把关，更造成一个假像，通过「招标妥」名字反而增加了工程认受性。

黄碧娇曾收集委托书表格

【14:46】杜淦堃提及因火灾陷入舆论争议的前法团顾问、大埔区议员黄碧娇。他提到，自火灾发生以来，公众一直就黄碧娇参与宏福苑的事务展开持续讨论，评论大多集中在她出席业主大会、对前管理委员会所具有的潜在影响力，及先后两次提交的书面陈述书。

黄碧娇承认，自2021年11月起，应时任主席电话邀请，担任管委会顾问，惟并无收取报酬，亦未经正式程序委任，且未有签署利益申报。她否认参与拣选承建商或评标工作，亦否认在火灾前认识何华健，更否认以任何方式如礼物换取选票。

黄碧娇亦承认曾两次获授委托授权票，一次是为2021年的会议收取约20份委托书，另一次是为2024年的会议收取约20份。她表示，收取委托书是因为部分住户反对该两次会议上更换前管理委员会的决议，希望她代为投反对票。不过，杜淦堃指根据大埔宏福苑法团管理人「合安」的记录中，有一份名为「授权黄碧娇的单位」的Excel文件，其中列出2021年会议的131份委托书表格清单，大部分并未将黄碧娇女士列为委托代理人。

杜淦堃表示，委员会随后邀请黄碧娇进一步回应，她在5月8日致函作出说明，确认她曾协助收集2021年12月11日会议的131份委托书表格，以及2024年9月6日会议的148份委托书表格。她解释，自己是通过管理委员会委员、义工及社区内的其他相识人士收集这些表格，仅用于转交管理处，否认曾向任何陌生或不熟悉的人士索取委托书。

杜续指，黄碧娇否认曾误导住户投票反对更换前管理委员会。她表示，自己无意曲解「楼宇更新大行动2.0」资助计划，她对住户的提醒是出于对其福祉的真诚关心。杜淦堃表示，关于另一名区议员梅少峰，其在书面陈述中自称仅以区议员身份获邀列席业主大会，期间未有参与任何实质讨论，亦没有索取或行使任何授权票。他重申，委员会目前收到的文件当中，并无证据显示梅少峰及其他相关人士曾参与围标或反竞争行为。

对于区议员在大厦管理事务中的角色，杜淦堃引述民政事务总署回应，区议员在此类事务上无需保持中立，他们可以持有立场并表达意见，包括支持通过管理委员会。杜同时提到，业主立案法团进行诉讼属法院常见事项，但「若有社会人物深度介入，在此背景下可能令争议更趋尖锐。」

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宏福苑听证会｜杜淦堃：目前证据未显示黄碧娇、梅少峰参与围标 批部分人「摆明车马」拒作证

【12:50】杜淦堃表示，委员会建议即时禁止于高风险外墙凹槽空间使用可燃临时材料，切断火势沿外墙连续蔓延的燃料路径。同时，所有临时存放于地面层出口上方的易燃物料，以及结构用棚架材料，一律禁止堆放，以免火警时掉落杂物堵塞逃生通道或阻碍消防员进入。

他续指，建议即时禁止于逃生通道设置可开启的开口，针对部分旧式楼宇仍保留楼梯间上部可开启的通风窗板，或升降机大堂设有可开窗户，建议即时张贴警告标示，要求居民及管理人员保持窗户紧闭，并全面检讨并考虑更换为密封式防火玻璃窗，杜绝烟火入侵风险。

对于涉及多座楼宇的屋苑或大型综合建筑，杜淦堃表示，所有外墙修葺工程必须采用分阶段、分楼座的施工安排，严禁同时大面积展开高风险外墙作业。每个施工阶段须确保相邻楼宇的防火间距及临时保护措施到位，并于每阶段完成后进行安全检测，方可进入下一阶段，以降低整体火灾风险及应急管理压力。

代表独立委员会的资深大律师杜淦堃（中）。

杜淦堃：政府制度问题围绕一个「信」字 遇上缺乏诚信坏分子即全面瓦解

【12:46】杜淦堃总结政府制度问题围绕一个「信」字，ICU信任注册检验人员、消防处信任消防承办商、屋宇署信任独立审查组及诚信制度、劳工处与独立审查组信任证书；然而，一旦遇上缺乏诚信的坏分子，整套制度全面瓦解。

消防处在风险辨识、现场核查、系统监测及文书监管等方面均出现漏洞

【12:40】杜淦堃表示，消防处自行设限，将其防火职能中的建筑材料、施工火灾风险及被动防火设施全数归为屋宇署（BD）的专属管辖范围，导致火灾隐患从未纳入常规巡查，长期处于监管真空。

他指， 消防处始终未能察觉火警警报系统已被关闭﹐巡查人员在多次到场期间，从未进入任何消防泵房，致使警报失效的严重问题始终未被揭发，加上消防装置证书（FS251）的数据输入及后续跟进工作长期严重滞后，导致法例订明的14天提交期限沦为空文，相关监察机制完全失效。

他认为相关事宜反映出消防处在风险辨识、现场核查、系统监测及文书监管等方面均出现漏洞，最终酿成无可挽回的火灾悲剧。但他强调，上述批评绝非针对奋力扑救宏福苑火灾的消防员，他们的勇气与无私付出令人深感敬意。

杜淦堃：政府最终没有一个部门能有效监管火警风险 居民安全跌入灰色地带

【12:24】杜淦堃谈及宏泰消防与置邦在火警钟被关一事上的失职。宏泰消防「唔好教人做嘢」的行规说法不能接受；置邦作为管理公司，在接收火警投诉、眼见楼梯被开「生口」，以及发工作单派员关闭火警钟等各个方面都有问题，或至少有培训员工问题，因为在任何情况下，非持消防牌人士都不可操作消防系统。

杜淦堃亦点出工程行业存在「挂名文化」问题，「监管机制下，个个都系斋签名」。他指以鸿毅吴曜为首的专业人士收钱承责，吴曜本人在有全职工作同时，兼任多达50个项目的签名工作。ICU没曾与此人见面，法团表明从不认识此人，「宏福苑工程从一开始，就无RI负责监督。」同理，中华发展「斋签挂牌」、置富建筑和动感室内设计「斋签则」，亦反映行业「挂名文化」问题严重。

杜淦堃指ICU只靠「睇文件」及注册检验人员监管 变相把责任交在居民身上

杜淦堃表示，政府最终没有一个部门能有效监管火警风险，居民的安全跌入灰色地带。他指ICU原先制度下，没人投诉便不会巡查，只靠「睇文件及RI」监管，变相把监察的责任落在居民身上，问题是，居民不一定有能力发现问题及投诉。再者，原先制度下，设计由注册检验人员监管承建商，但ICU也承认，制度没有解释RI可由哪一方监管。

杜淦堃：目前无证据显示ICU职员涉及任何利益或串谋行为

【12:12】杜淦堃表示，针对中华发展其法律代表在庭上陈词，承认该公司做法如同「橡皮图章」，但辩称因相信宏业已经是注册消防承办商，故认为仅递交表格并无问题。杜质疑此说法「无稽」，并指出梁炳基的第一份证人供词完全未提此解释，直到作供前数日的第二份陈述书才补充，时机可疑。

另外，杜淦堃指，消防喉辘由2025年4月7日起至火灾发生当日一直处于生锈状态。宏泰消防于2025年10月已发现水缸干涸，11月19日更发现总掣已被关闭。杜指，作为业内人士，他们理应知悉，水缸工程根本无须关闭总掣，亦应意识到事态严重。

针对置邦电工罗国瑞作证时承认，按宏业要求协助为消防水缸放水时，误关消防总掣。杜淦堃直言「有资格嘅冇落场、冇资格嘅入左去闩」，情况完全不能接受。

杜淦堃表示，针对房屋局独立审查组时任总监刘辅国承认只靠投诉及自我监管有盲点，但否认把关不力。他提到，刘辅国曾在会上同意委员会代表大律师的观点，即ICU方面实际上以「依书直说」的方式，盲目跟从屋宇署（BD）的既有做法和政策。

他又认为ICU责无旁贷，强调「现时的监管手法是否存在漏洞？是否有盲点？会否让人有机可乘？若监管机构从不提出这些问题，便无法发现有人逃避监管，更遑论制度被滥用的情况」。但他明白在现实操作中，确实存在许多痛点与困难，尤其当面对不诚实的行业人士 。

针对ICU预先通知巡查时间一事，杜淦堃表示，目前并无证据显示ICU的职员涉及任何利益或串谋行为。

大埔宏福苑大火独立委员会委员欧阳伯权。

新旧法团应与居民一样 从头到尾都被承建商瞒骗

【11:50】杜淦堃陈词中逐一讲述非阻燃棚网、发泡胶及后楼梯「生口」的问题及证据推论。他斥宏业明知棚网非阻燃下，在ICU预约巡查前买一批阻燃棚网「鱼目混珠」，存心瞒骗；又指听证会最后可以确认，新旧法团应该与居民一样，从头到尾都被承建商瞒骗。在发泡胶上，他提及宏业曾对ICU古小平称发泡胶纯属短期保护措施，但结果是彻头彻尾的谎言，而宏业既能说出短期保护的做法，亦变相证明他们明知有更安全的做法，但没有做。

至于「生口」问题上，杜淦堃指宏业下令开「生口」，鸿毅「秒批」；负责改装窗门的承建商置富建筑工程认可人士黎家荣及结构工程师戚务坚，两位持牌专业人士在知悉防烟楼梯被「开洞」的情况下，竟不视为问题，单此一点已足证其失职。杜淦堃恳请委员会最后裁定，宏业及鸿毅就上述棚网、发泡胶及「生口」有主要责任；黎家荣及戚务坚亦就「生口」有共同责任。

杜淦堃直斥非普通疏忽大意 形容是对监管机构、业主的持续欺骗

【11:21】杜淦堃强调，宏福苑居民「真金白银」投入的3亿3,600万维修资金，是基于对承办商履行合约承诺的合理期望，直言「今次嘅事件唔系普通嘅疏忽大意」，证据显示为偷工减料，形容是「一场对监管机构、对业主嘅持续欺骗」，怀疑造假证书，巡查时更换棚网，批判是「鱼目混珠，直接讲大话，仲有一批收钱挂名嘅持牌人士做橡皮图章」，为节省成本「落足功夫」逃避监管，枉负宏福苑居民。

杜淦堃表示，「宏业」曾拒绝法团及居民代表提出的分期施工建议，坚持八座大厦同时搭建棚架及包裹可燃物料，当中2024年9月出任法团主席的徐满柑证词表示，曾明确要求分期进行并转达居民对火警的忧虑，但「宏业」以工期、成本及人手为由拒绝。杜认为此借口完全站不住脚，因为提供足够人手是承办商自身的合约责任。

杜续指，现场工人缺乏基本消防安全培训，以宏永昌阁低层火警为例，工人于14时24分发现火警后，花费9分钟争论及尝试自行扑灭，直至14时51分才有人报警。专家证词指出，若提早数分钟报警，可能足以在火势初期受到控制。杜淦堃认为，地盘杂物堆积、可燃物遍地，且无任何火警危险监察，安全讲座及应变训练完全缺失。

杜淦堃表示，合约明确要求每日清理工地废料，禁止积聚，但调查发现，起火单位平台长期堆积由棚架及光井掉落的垃圾，包括纸皮箱、发泡胶、即弃餐具等可燃物及火种，环境恶劣致居民无法开窗，指承办商明显未履行合约清洁责任。

【11:01】杜淦堃指出，根据专家证人证供，如果宏福苑使用阻燃棚网，火苗可能会于最初便会自行熄灭，「一场细火及168人死亡嘅大火，可能就差咗棚网。」

杜续指出，证据推论出宏昌阁由消防接报起火起计，可能只有短短14分钟的逃生窗口，其后浓烟便已从「生口」攻入楼梯并封锁通道；而宏泰阁同样只有约有半小时逃生窗口，甚至更少。他表示，如果宏昌阁的楼梯没有「生口」，在楼梯不会被浓烟提前攻入的情况下，前后门楼梯可能会多4至13分钟逃生时间，直至出口被大火及堕下杂物封锁，「多几分钟时间，走后楼梯逃生嘅居民可能可以幸免于难。」同时，火警钟没响及窗户被封亦延误居民发现火警的时间，变相实际可逃生的时间更紧迫。

【10:58】杜淦堃表示，在大埔宏福苑五级火警中，消防队目何伟豪殉职，强调事件有三大教训。他指消防员在浓烟密布、环境混乱的火场中，极易失散，由于现场八座大厦外观相似，队员难以辨认自身所在位置，仅数秒的分头行动已可能致命；其次，队员随身佩戴的预警发射器「从头到尾」未有启动，导致队员发出求救讯号后，指挥中心无法定位其位置；而上述问题早在2016年九龙湾淘大工业村大火后已被提出，惟至今仍未彻底解决。

杜淦堃：政府各部门机制环环相扣缺失 制度性问题早已存在却未被发现

【10:34】杜淦堃明确指出，宏福苑大火「绝对可以防范，但未被防范；亦可以预见，但未被预见」。以宏业为首的承建商明知故犯，在外墙使用非阻燃棚网，为节省成本，蓄意欺骗政府部门，逃避监管；工地内工人吸烟不管，可燃废料堆积不清；更为方便出入制造「生口」，破坏防烟楼梯的防护结构。

同时，消防承办商中华发展仅用作递交文件，从未进行现场检查；管理公司置邦罗师傅并无资格处理消防装置，却擅自关闭火警警报系统，酿成严重错误。另一消防承办商宏泰消防于火警前未认真检查，亦未通知消防处，导致火警当日全苑消防警钟「形同虚设」。

杜续斥，顾问公司鸿毅及注册检验人员吴曜未履行独立监督职责，只收费签名，从未认真执行法定工作。他直指，承建商及顾问视消防安全于无物，居民付出金钱换来的专业服务，最终被辜负，所有保护人命的消防线在火警当日全部失效。

杜表示，政府部门在调查中全面配合，主动提交包括内部纪录等资料，部分证人亦坦承不足。惟事实证明，政府各部门的机制与运作存在环环相扣的缺失，许多制度性问题早已存在却未被发现，直至酿成严重灾难。

杜淦堃批评，政府依赖承建商诚信的制度存在极大漏洞，表格及证书未经核实，监管机构过度信任被监管者，导致明显火警隐患无人跟进，居民投诉亦多未获处理。他直指，调查并非指责政府部门为「始作俑者」，但有另一个问题是「为何坏分子可以得逞？」他强调监管责任的重要性，因市民以为可以被制度保护是相当合理，但事实上存有相当大的落差，「制度容许呢件事发生，政府亦要负上责任。」

【10:22】杜淦堃表示，今次调查中法律团队并无任何预设立场。团队的工作是在公平、公开、公正的原则下，将所收集的资料及证据有系统地全面呈交委员会考虑。

他续称，公众必然关注委员会就相关议题的看法及将来的建议。有鉴于此，他必须再次解释，现时委员会法律团队提交的总结陈词中，所有观点、评论及建议，均属法律团队向委员会所作的陈述，旨在为日后委员会考虑相关议题及撰写报告时提供参考资料，强调现时的书面及口头陈词内容，并不代表委员会主席及两位委员。

杜淦堃：少部份人拒绝作证 应作不利证供

【10:11】代表独立委员会的资深大律师杜淦堃表示，今次提供的书面总结陈词多达六百多页，实在无法在今天内就每一个范畴作非常全面的解释。他希望社会明白，每一位市民、每一个涉事方向他们提交的资料和文件，「我哋都有仔细审阅」，强调「绝对没有忽略他们的感受和看法。」

杜淦堃表示，就维修工程所涉各方的角色与责任，相关文件证据已载明清楚，强调「并无实质争议之余地」，又指有少部份人拒绝在听证会作证，形容是「摆明车马」不理涉公众利益的调查，令人遗憾，如有必要将请求委员会对相关方作出不利推论，亦会在最终报告中如实记录其行为。此外，部分人士虽未在听证会上作供，但已应委员会邀请，就针对其的指控提交书面证据，当中包括区议员黄碧娇及梅少峰。

他续指，目前委员会所获证据，并未显示二人参与围标或反竞争行为，惟须强调，任何个人之民事或刑事责任，均非委员会职权范围。

书面陈词严厉批评多方 强调建基于确凿证据

【09:39】委员会代表大律师的书面总结陈词指出，本结案陈词对多方提出了严厉的批评，强调这些批评并非轻率为之，被批评者已获得充分机会提出解释。尽管有些人选择不回应，但这些批评坚定地建立在所呈现的证据之上。

书面陈词指出，今次大火悲剧的教训是痛苦的，但只有透过面对它们，才能让家园变得更安全，对逝者最恰当的纪念，避免香港的任何其他社区遭受同样的遭遇。对于幸存者和家属而言，委员会的报告将是关于这场悲剧如何发生及为何发生的记录。对香港而言，这将是改革必须建立的基础。欢迎政府承诺「积极、实质且迅速」地回应委员会的建议。

陈词最后向火灾中丧生的168人致敬，包括执勤中牺牲的消防员何伟豪，书面陈词详细列出168名死者的名字，陈词指，将完整死亡名单纳入委员会正式记录是恰当的。

记者：黄子龙、赵克平

摄影：汪旭峰