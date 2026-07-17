宏福苑听证会．持续更新︱杜淦堃批政府依赖承建商诚信制度存极大漏洞 监管落差大 政府亦应负上责任

大埔宏福苑大火独立委员会听证会，今日（7月17日）继续举行第六轮听证会，由独立委员会代表总结陈词。

7月17日听证会重点：

书面陈词严厉批评多方，强调建基于确凿证据。

代表独立委员会的资深大律师杜淦堃指，目前证据未显示黄碧娇参与围标，惟强调任何个人之民事或刑事责任，均非委员会职权范围。

杜淦堃指承建商诚信制度存极大漏洞，监管落差大。政府亦应负上责任。

杜淦堃：政府各部门机制与运作存在环环相扣缺失 许多制度性问题早已存在却未被发现

【10:34】杜淦堃明确指出，宏福苑大火「绝对可以防范，但未被防范；亦可以预见，但未被预见」。以宏业为首的承建商明知故犯，在外墙使用非阻燃棚网，为节省成本，蓄意欺骗政府部门，逃避监管；工地内工人吸烟不管，可燃废料堆积不清；更为方便出入制造「生口」，破坏防烟楼梯的防护结构。

同时，消防承办商中华发展仅用作递交文件，从未进行现场检查；管理公司置邦罗师傅并无资格处理消防装置，却擅自关闭火警警报系统，酿成严重错误。另一消防承办商宏泰消防于火警前未认真检查，亦未通知消防处，导致火警当日全苑消防警钟「形同虚设」。

杜续斥，顾问公司鸿毅及注册检验人员吴跃未履行独立监督职责，只收费签名，从未认真执行法定工作。他直指，承建商及顾问视消防安全于无物，居民付出金钱换来的专业服务，最终被辜负，所有保护人命的消防线在火警当日全部失效。

杜表示，政府部门在调查中全面配合，主动提交包括内部纪录等资料，部分证人亦坦承不足。惟事实证明，政府各部门的机制与运作存在环环相扣的缺失，许多制度性问题早已存在却未被发现，直至酿成严重灾难。

杜淦堃批评，政府依赖承建商诚信的制度存在极大漏洞，表格及证书未经核实，监管机构过度信任被监管者，导致明显火警隐患无人跟进，居民投诉亦多未获处理。他直指，调查并非指责政府部门为「始作俑者」，但有另一个问题是「为何坏分子可以得逞？」他强调监管责任的重要性，因市民以为可以被制度保护是相当合理，但事实上存有相当大的落差，「制度容许呢件事发生，政府亦要负上责任。」

【10:22】杜淦堃表示，今次调查中法律团队并无任何预设立场。团队的工作是在公平、公开、公正的原则下，将所收集的资料及证据有系统地全面呈交委员会考虑。

他续称，公众必然关注委员会就相关议题的看法及将来的建议。有鉴于此，他必须再次解释，现时委员会法律团队提交的总结陈词中，所有观点、评论及建议，均属法律团队向委员会所作的陈述，旨在为日后委员会考虑相关议题及撰写报告时提供参考资料，强调现时的书面及口头陈词内容，并不代表委员会主席及两位委员。

杜淦堃：少部份人拒绝作证 摆明车马不理涉公众利益调查 令人遗憾

【10:11】代表独立委员会的资深大律师杜淦堃表示，今次提供的书面总结陈词多达六百多页，实在无法在今天内就每一个范畴作非常全面的解释。他希望社会明白，每一位市民、每一个涉事方向他们提交的资料和文件，「我哋都有仔细审阅」，强调「绝对没有忽略他们的感受和看法。」

杜淦堃表示，就维修工程所涉各方的角色与责任，相关文件证据已载明清楚，强调「并无实质争议之余地」，又指有少部份人拒绝在听证会作证，形容是「摆明车马」不理涉公众利益的调查，令人遗憾。如有必要将请求委员会对相关方作出不利推论，亦会在最终报告中如实记录其行为。此外，部分人士虽未在听证会上作供，但已应委员会邀请，就针对其的指控提交书面证据，当中包括区议员黄碧娇及梅少峰。

他续指，目前委员会所获证据，并未显示二人参与围标或反竞争行为，惟须强调，任何个人之民事或刑事责任，均非委员会职权范围。

书面陈词严厉批评多方 强调建基于确凿证据

【09:39】委员会代表大律师的书面总结陈词指出，本结案陈词对多方提出了严厉的批评，强调这些批评并非轻率为之，被批评者已获得充分机会提出解释。尽管有些人选择不回应，但这些批评坚定地建立在所呈现的证据之上。

书面陈词指出，今次大火悲剧的教训是痛苦的，但只有透过面对它们，才能让家园变得更安全，对逝者最恰当的纪念，避免香港的任何其他社区遭受同样的遭遇。对于幸存者和家属而言，委员会的报告将是关于这场悲剧如何发生及为何发生的记录。对香港而言，这将是改革必须建立的基础。欢迎政府承诺「积极、实质且迅速」地回应委员会的建议。

陈词最后向火灾中丧生的168人致敬，包括执勤中牺牲的消防员何伟豪，书面陈词详细列出168名死者的名字，陈词指，将完整死亡名单纳入委员会正式记录是恰当的。

记者：黄子龙、赵克平