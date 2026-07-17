建筑地盘全面禁烟法例今日生效 违例者被定额罚款3000元

建筑地盘全面禁烟法例今日（7月17日）生效，任何人士在建筑地盘内吸烟，劳工处职安主任会即时票控而不予事先警告，违例者将被处定额罚款3000元。建筑地盘的承建商及分判商须采取所有合理步骤，以确保没有人在建筑地盘内使用明火点燃、吸用或携带燃著的吸烟产品，违例者经法院判定最高可处罚款40万元。

根据最新法例修订，所有类型的建筑地盘，包括楼宇修葺、维修或翻新工程等地盘，俱已指定为禁止吸烟区。住客正占用的住宅或私人宿舍作居住用途的范围则不包括在内。

劳工处表示，将继续透过多元化的宣传渠道，提升承建商、分判商、工人及公众的守法意识。劳工处亦会与建造业界持续沟通，就于建筑地盘内禁烟可采取的合理步骤促进交流，协助承建商守法以提高地盘火警安全。另一方面，劳工处已就实施上述法例修订与其他负责指定区域禁烟的执法部门保持协作，以确保执法流程畅顺。劳工处亦会继续与衞生署、基层医疗署和其他相关机构合作，透过讲座及巡回展览推广无烟文化及协助有需要的人士戒烟。

与此同时，劳工处快将发布修订中的棚架工作守则，包括为棚架底护板订定物料要求，以确保用料的强度足够防止棚架上的工人和物件堕下，并同时能够减低火警风险；以及订定保护幕需遵从《注册承建商作业备考85》相关要求，进一步确保防护物料符合所需的阻燃效能标准。

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