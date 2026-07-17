天气｜天文台取消黄色暴雨警告信号 今早多区录约30毫米雨量

与广阔低压槽相关的骤雨及雷暴正影响广东沿岸及南海北部。本港方面，今早多处地区录得约30毫米雨量，而大屿山及屯门区的雨量更超过40毫米。天文台在上午9时50分发出黄色暴雨警告信号，并在下午1时取消。

天文台在上午9时32分发出特别天气提示，指与广阔低压槽相关的雷雨区正逐渐靠近，并可能在未来一两小时为本港带来大骤雨及狂风雷暴。市民应留意天气变化。9时35分改发特别天气提示，指短期内香港广泛地区可能受大雨影响。

天文台预料今日天气大致多云，间中有骤雨及几阵狂风雷暴，初时雨势有时颇大。最高气温约29℃。吹和缓至清劲南至西南风，高地间中吹强风。

受一道广阔低压槽影响，本周余下时间至下周初广东沿岸天气仍然不稳定，有骤雨及雷暴，雨势有时颇大。随著广阔低压槽在下周中后期减弱及高空反气旋逐渐覆盖广东，该区骤雨减少，天气渐转酷热，下周四至六（23至25日）高达33℃。