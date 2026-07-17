新冠流感双重夹击 新冠活跃度创一年新高 近四周7宗死亡个案

本港正面临新冠及季节性流感的双重夹击，整体活跃程度持续攀升。卫生署卫生防护中心昨日（十六日）表示，最新监测数据显示，本地新冠病毒的活跃程度在上周进一步上升，更创下过去一年以来的新高，反映新冠或已正式进入新一轮的活跃周期。在过去的四个星期内，本港已累计录得七宗因确诊新冠而死亡的个案。中心特别提醒市民，不论是留港活动还是外游度假，均应保持严格的个人及环境卫生。

病毒检测确诊率飊升至近一成 污水监测病毒量显著增加

卫生防护中心指出，本地新冠整体活跃程度自六月份起便呈现明显的上升趋势。其中，呼吸道样本对新冠病毒的检测确诊比率，已由五月底前的少于1%，急速飊升至上周（七月五日至十一日）的9.79%。与此同时，公立医院急症室、普通科家庭医学门诊以及定点私家诊所的新冠求诊比率，近期亦全线录得显著升幅。至于全港的污水监测数据同样敲响警钟，显示人均新冠病毒含量较五月底前有显著的增长。

重症死亡八成属年长者 预料高位维持一两个月

在重症及死亡个案方面，防护中心在过去四周内，共录得45宗涉及成年人的新冠严重个案，当中包括7宗死亡个案。流行病学调查结果显示，这些严重个案中有高达八成属65岁以上的年长人士，而在这些年长个案中，更有超过九成患者本身患有长期病患。至于儿童方面，中心在六月份亦接获两宗严重感染个案。

卫生防护中心总监徐乐坚指出，新冠病毒已步入新一轮活跃周期。事实上，本港邻近地区近月的新冠活跃程度同样录得升幅，当中包括内地、澳门、日本、南韩及新加坡。中心因应现时趋势预料，本港的新冠活跃程度会在未来一至两个月内，持续维持在较高的水平。

夏季流感已进入季节 甲型H3流感成主流

除了新冠疫情外，季节性流感同样来势汹汹。中心表示，本港在六月底已正式进入夏季流感季节，最新监测数据显示，上周呼吸道样本中的流感病毒检测确诊比率为百分之八点七五，而公立医院与流感相关的入院率则为每一万人口零点五五，两项核心指标在上周均有所上升。

在病毒株分类方面，目前本地的主要流感病毒检测以甲型（H3）流感为主，占整体个案的五成三；其次则为甲型（H1）流感及乙型流感，分别占三成三及一成四。中心呼吁高危群组应尽快接种疫苗，市民在人多挤迫的地方亦应考虑佩戴口罩，以减低感染风险。