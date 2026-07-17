Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新冠流感双重夹击 新冠活跃度创一年新高 近四周7宗死亡个案

社会
更新时间：07:25 2026-07-17 HKT
发布时间：07:25 2026-07-17 HKT

本港正面临新冠及季节性流感的双重夹击，整体活跃程度持续攀升。卫生署卫生防护中心昨日（十六日）表示，最新监测数据显示，本地新冠病毒的活跃程度在上周进一步上升，更创下过去一年以来的新高，反映新冠或已正式进入新一轮的活跃周期。在过去的四个星期内，本港已累计录得七宗因确诊新冠而死亡的个案。中心特别提醒市民，不论是留港活动还是外游度假，均应保持严格的个人及环境卫生。

病毒检测确诊率飊升至近一成 污水监测病毒量显著增加

卫生防护中心指出，本地新冠整体活跃程度自六月份起便呈现明显的上升趋势。其中，呼吸道样本对新冠病毒的检测确诊比率，已由五月底前的少于1%，急速飊升至上周（七月五日至十一日）的9.79%。与此同时，公立医院急症室、普通科家庭医学门诊以及定点私家诊所的新冠求诊比率，近期亦全线录得显著升幅。至于全港的污水监测数据同样敲响警钟，显示人均新冠病毒含量较五月底前有显著的增长。

重症死亡八成属年长者 预料高位维持一两个月

在重症及死亡个案方面，防护中心在过去四周内，共录得45宗涉及成年人的新冠严重个案，当中包括7宗死亡个案。流行病学调查结果显示，这些严重个案中有高达八成属65岁以上的年长人士，而在这些年长个案中，更有超过九成患者本身患有长期病患。至于儿童方面，中心在六月份亦接获两宗严重感染个案。

卫生防护中心总监徐乐坚指出，新冠病毒已步入新一轮活跃周期。事实上，本港邻近地区近月的新冠活跃程度同样录得升幅，当中包括内地、澳门、日本、南韩及新加坡。中心因应现时趋势预料，本港的新冠活跃程度会在未来一至两个月内，持续维持在较高的水平。

夏季流感已进入季节 甲型H3流感成主流

除了新冠疫情外，季节性流感同样来势汹汹。中心表示，本港在六月底已正式进入夏季流感季节，最新监测数据显示，上周呼吸道样本中的流感病毒检测确诊比率为百分之八点七五，而公立医院与流感相关的入院率则为每一万人口零点五五，两项核心指标在上周均有所上升。

在病毒株分类方面，目前本地的主要流感病毒检测以甲型（H3）流感为主，占整体个案的五成三；其次则为甲型（H1）流感及乙型流感，分别占三成三及一成四。中心呼吁高危群组应尽快接种疫苗，市民在人多挤迫的地方亦应考虑佩戴口罩，以减低感染风险。

最Hit
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
生活百科
15小时前
八达通大派$20增值额！简单2步登记即获回赠 1类人专享
八达通大派$20增值额！简单2步登记即获回赠 1类人专享 
生活百科
15小时前
梁爱离世丨梁爱老公为导演左几 曾享富贵生活惜遇六七暴动致破产 经历丧夫丧子过独居生活
梁爱离世丨梁爱老公为导演左几 曾享富贵生活惜遇六七暴动致破产 经历丧夫丧子过独居生活
影视圈
13小时前
旺角GU试身室惊魂！港女试内衣遭普通话男两度强掀门帘 一句「你帮我看一下嘛」吓呆 官方急回应
旺角GU试身室惊魂！港女试内衣遭普通话男两度强掀门帘 一句「你帮我看一下嘛」吓呆 官方急回应
生活百科
13小时前
非份之罪｜陈炜帮徐荣冲洗「敏感部位」NG片曝光表现尴尬 卢宛茵教笃下半身引全场爆笑
非份之罪｜陈炜帮徐荣冲洗「敏感部位」NG片曝光表现尴尬 卢宛茵教笃下半身引全场爆笑
影视圈
11小时前
大角咀新九龙广场稻香结业！开业仅6年 街坊感婉惜：长者痛失聚脚地
大角咀新九龙广场稻香结业！开业仅6年 街坊感婉惜：长者痛失聚脚地
饮食
18小时前
钟培生老婆庄雅婷传已诞下女儿 疑低调荣升人父 IG发文避谈喜事：唔好focus喺BB度
钟培生老婆庄雅婷传已诞下女儿 疑低调荣升人父 IG发文避谈喜事：唔好focus喺BB度
影视圈
10小时前
梁爱离世丨幼年遭亲生父母抛弃获富裕家庭收养 寄人篱下受欺凌 12岁离家做基层工作谋生
梁爱离世丨幼年遭亲生父母抛弃获富裕家庭收养 寄人篱下受欺凌 12岁离家做基层工作谋生
影视圈
13小时前
蔡楚辉摄
荃湾的士铲行人路撞栏 58岁司机昏迷送院亡 疑载客期间病发肇祸
突发
5小时前
梁爱离世｜4月时最后露面须坐轮椅体重不足70磅  患癌拒化疗讲到喊：生死都系自己一个人
梁爱离世｜4月时最后露面须坐轮椅体重不足70磅  患癌拒化疗讲到喊：生死都系自己一个人
影视圈
13小时前