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鼠患︱针对元朗安宁路及大围田心村衞生黑点 食环署严厉执法精准灭鼠

社会
更新时间：21:53 2026-07-16 HKT
发布时间：21:53 2026-07-16 HKT

为致力保持各区环境衞生，并为市民提供一个洁净和健康的社区，食物环境衞生署（食环署）针对近期部分地点因附近店舖或居民乱抛垃圾而出现的鼠患问题，近日主动出击，针对元朗安宁路及大围田心村两大重点区域，展开严厉执法与精准灭鼠行动，全力消除老鼠「食、住、行」的生存条件。

精准打击元朗安宁路及俊贤坊后巷

被列为重点衞生黑点的元朗安宁路及俊贤坊后巷一带，一直存在环境衞生及鼠患问题。食环署正采取多项措施整顿，在执法上绝不手软，严厉整治违规陋习。署方今年已在该处进行了约140次巡查，针对食物业处所不洁、后巷处理食物等违规行为，共提出5宗检控、发出3张消除鼠患通知及10张定额罚款通知书。署方亦已即时转介非法接驳喉管问题予相关部门跟进，从源头断绝老鼠的生存条件。

在善用科技方面，食环署将在后巷加设网络摄录机，以加强打击非法弃置废物。此外，食环署亦著重地区协作，于6月30日联同当区区议员亲身实地视察，主动听取地区意见，并透过区议员网络加强宣传，将防鼠资讯直接传递给街坊，携手共建防鼠网。

食环署严厉执法，主动针对性打击鼠患黑点。食环署FB
食环署严厉执法，主动针对性打击鼠患黑点。食环署FB
食环署积极巡查及加强宣传。食环署FB
食环署积极巡查及加强宣传。食环署FB
署方将在后巷加设网络摄录机，加强打击非法弃置废物。食环署FB
署方将在后巷加设网络摄录机，加强打击非法弃置废物。食环署FB

即时整治大围田心村垃圾收集站

另外，署方早前在社交媒体上发现有片段显示，大围田心村垃圾收集站旁出现鼠患问题。食环署已即时派员采取多项强效措施跟进整治，包括安排夜间防治鼠患流动队进行深夜精准捕鼠，并增设毒鼠饵和诱捕器。

署方同时加强清洁监管，指示承办商加强废物收集点的管理和洁净服务，并加强巡查和执法，严厉打击非法弃置废物。针对周边居民，署方亦进行了相关的社区宣传教育，以提升大众保持环境清洁及防鼠的意识。

食环署呼吁，改善环境衞生需要大家共同努力，署方会与相关部门及持份者保持紧密联系及协作。署方提醒广大市民及商户应妥善处理垃圾、避免杂物堆积，并保持环境清洁，共同消除老鼠生存条件，携手营造更洁净、更健康的社区。

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