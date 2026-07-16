书展2026︱香港律师会新书出版 收录15位历任会长深度访谈 多元视角记述法律界成长变迁

由香港律师会前会长彭韵僖与律师会前秘书长朱洁冰合编的《寻寻觅觅 法治足迹 – 迈向回归三十载 香港律师会会长访谈》，今日（16日）于香港书展正式出版发行。新书出版分享会今午于会展举行，现场气氛热烈，座无虚席。活动获10多位自1997年起历任的香港律师会会长亲临现场支持，与读者一同回顾回归近30年来香港法律界的成长轨迹，体现业界团结与法治精神的薪火相传。

十多位历任会长撑场 回顾法律界成长轨迹

香港律师会成立于1907年，是香港律师的专业团体及法定监管机构，至今已有近120年历史。本书由彭韵僖发起，她坦言在律师会服务长达30年，亲身见证法律界的变迁和法治的稳步发展。她强调，律师会在不同年代都面对不同的变局与挑战，但历任会长始终坚守守护法治精神、坚守及维护「一国两制」的原则，发挥背向祖国，面向世界的优势。

彭韵僖：面对不同变局与挑战 历任会长始终坚守法治精神

她深感历任会长作为行业最前线的「掌舵人」，其亲身经历的细节大多只留在当事人的记忆中，保护这份「活历史」免随时间流逝而淡去，已变得急不容缓。正是这份守护专业和法治传承的心，启发她重溯那些年寻觅法治足迹的每一步，与朱洁冰合编将其撰写成书。

书中收录15位历任会长深度访谈

朱洁冰在分享会中，介绍书中收录了15位由1997年起历任香港律师会会长的深度访谈。她说读者将看见这些会长从入行初时的摸索与抉择，到逐步参与律师会会务、在行业分歧中寻求共识，再到肩负会长重任时，面对金融风暴、社会运动、疫情等时代考验，如何稳住业界信心、守护法治底线，更重要的是，如何带领业界从推动香港成为国际法律及争议解决中心，到将香港法律服务对接国家改革开放，为业界闯出更广阔的内地与国际空间。

会上多位历任会长分享他们在任期间的难忘经历与对香港法治未来的美好祝愿。‌于1997年至2000年担任会长的周永健表示，在1997年这个历史关键时刻，被选为香港律师会会长，当时心情很复杂，「面对前路，最大的担心是，我可否胜任这个重任」，最大的期盼则是「一国两制」这个崭新的制度得以成功落实。

汤文龙：律师会将继续支援会员面对时代转变

现任会长汤文龙强调，律师的价值在于专业判断，诚信操守，而香港律师会，将继续支援会员面对时代转变，协助业界提升专业能力，同时坚守自我监管制度下的高标准，维护法律专业的独立性和公信力。

彭韵僖期盼本书能从多元视角记述香港法律界的成长与变迁，让海内外认识「一国两制」下香港普通法的发展历程。本书出版发售后，所有收益在扣除印刷及出版成本后，将全数拨作慈善用途，用以推广香港法治普及工作，让法治精神扎根社会，润泽下一代。

记者：蔡思宇

摄影：汪旭峰