地盘禁烟｜周五起实施 建造业公布指引 界定禁烟范围、不准携烟包入地盘、用CCTV科技监控等

地盘全面禁烟法例明日（17日）起生效。香港建造商会联同8个业界团体今日（16日）发布《建造业工地禁烟实务指引》，提出8项一般守则，包括会列明工地禁烟范围、禁止带烟包和吸烟用具进入地盘。《指引》亦提出，地盘若具备条件，可使用闭路电视或科技监控，是否有人违例吸烟，亦会界定工地各级人员巡查及监管责任。

《指引》明确工地禁烟范围 禁带烟包进入地盘

指引就三类工程提出建议，涵盖设围板或明确出入口的新工程、改动及加建工程；没有明确工地界线的道路、渠务和斜坡等工程；以及在现有楼宇、商舖或公众地方进行的装修和维修工程。相关建议包括承建商应透过平面图和围栏水马等界定禁烟范围，避免工友在临时通道或隐蔽角落吸烟，又建议按工地实际环境，在出入口或邻近位置设适当吸烟用品存放安排，让工友进入工地前，将吸烟用品放入透明密封胶袋，并存放于指定位置，离开工地后才可取回。

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建造商会：社会对地盘全面禁烟有共识

《指引》建议承建商可订定明确的公司禁烟措施、将禁烟要求纳入入职培训、定期安排戒烟讲座及支援等，亦有就不同地盘的环境而提出具体建议。商会会长廖圣鹏表示，现时社会对于地盘全面禁烟有共识，相信政府推出法例，有助日后地盘内禁烟更有理据，且不少业界近半年已设立类似的禁烟规矩，认为地盘内吸烟已不是常态。

自宏福苑大火后，大部分地盘已设立各自的禁烟规举。廖坦言，惟现时仍有小部分人漠视规矩于地盘内吸烟，而承建商、分判商等亦难以处理，「我哋系无权搜身、无权去禁止佢，甚至无权将佢驱离𠮶个地盘」。他又提到，法例实施后，地盘管理人员若已依循《指引》尽力禁烟，或可作法庭上的抗辩理由。

工会称统一管理方法让工人更易适应

建造业总工会理事长周思杰表示，工会支持地盘禁烟法例，而大火令业界对地盘禁烟更为团结一致，推出不同禁烟措施，惟「各有各管理方法」，情况较为混乱。今次商会统一管理方法，相信有助执行，亦会让工人更易适应。

建筑业承建商联会会长劳焯培指，联会成员绝大部分是中小企，虽人手较紧张，但亦对法例表示支持。不过他亦说，联会及业界亦担心同一情况下，不同政府部门巡查、执法力度不一，令业界难以适从，希望劳工处日后巡查上可参考《指引》。

记者：伍万庭

摄影：汪旭峰