宏福苑听证会︱政府承认监管制度存五大弱点 惟将政府视为火灾始作俑者不公允

宏福苑大火独立委员会听证会步入尾声。代表政府的资深大律师孙靖干发表结案陈词，多次强调大火的「直接责任」在于承建商及专业人士等私营承办商的违法及违规行为。他指出，政府在事件中仅负有「监管责任」，呼吁社会各界及传媒不应将系统职能上的弱点，与火灾的直接成因混为一谈，直言将政府视为「始作俑者」有欠公允。

指庞大工程利益达3.36亿诱发合谋

孙靖干指出，是次宏福苑维修工程造价高达3.36亿元，庞大的潜在利益令违规的经济诱因远高于处罚后果。他明言，原本在制度下应互相监督的检验人员与承建商最终合谋欺诈，非但不尽责更沦为共谋者。

承认制度五大弱点 不足以侦测蓄意隐瞒

他指，政府坦承现行制度存在五项系统性问题，包括：一）制度设计过度依赖专业人士的操守及能力；二）以统计抽样为基础的审核机制不足以侦测蓄意隐瞒；三）相关程序指引有改善空间；四）跨部门沟通机制存在弱点；五）以及硬件和科技滞后。政府指出，面对有组织及蓄意欺骗，现有工具未足以杜绝和侦测相关违法及滥用行为。

相关新闻：

宏福苑听证会︱政府代表：将火灾责任完全归咎政府不公允 专业人士及承建商蓄意违法及严重疏忽肇祸

宏福苑听证会︱何伟豪留在宏泰阁尝试协助疏散 政府代表 : 展现非凡勇气和崇高使命感

宏福苑听证会︱黄碧娇角色集中工程前期 居民代表：收集授权票、法团争议中「站边」 做法值得商榷

宏福苑听证会︱进入结案陈词 法团批工程监管制度失效、部门互相推搪 消防承办商重申无违规

他表示，在这种蓄意合谋及有组织欺骗的极端情况下，现行依赖专业人士的监管制度确实暴露出「弱点」，导致违法行为未被及时发现。但他重申，制度设计是基于风险与资源的平衡，并建立在「专业人士具备操守」的合理前提下；政府制定政策时，无理由假设持牌者会蓄意违法。他亦强调，目前没有足够证据显示政府人员曾与检验人员或承建商合谋。

将火灾责任完全归咎于政府有欠公允

对于社会焦点集中于政府部门，孙靖干表示，主要涉事方（如宏业等）选择保持沉默并缺席聆讯，反观政府部门则全力配合，两者的强烈对比已能说明问题。孙强调政府并非推卸监管责任，而是希望委员会与社会各界不应将事件的直接责任与系统职能上的弱点混为一谈。他又指，有传媒报道将火灾责任完全归咎于政府，将系统执行上的弱点视为火灾直接成因，不符事实且有欠公允。

他强调，政府事后推行改善措施，并不代表原先的制度存在「失当」，对于委员会法律团队就政府部门分工、法律条文演绎等提出的意见，政府将会认真审视。政府目前正「争分夺秒」推进优化工作，强调「能做到的尽快去做」，不会等待委员会发表最终报告才作行动。

就火灾的直接成因，孙靖干表示事件极可能属意外。

政府称火灾极大可能属意外 归纳五大伤亡关键

就火灾的直接成因，孙靖干表示事件极可能属意外，起火源头疑为未熄灭的香烟，点燃了宏昌阁 104 及 105 室外平台上的可燃物料，火势其后在受大厦内角环境产生的「烟囱效应」驱动下急速垂直蔓延。若当初工程有使用阻燃物料，初期火势或可自行熄灭。

他总结了导致是次大火造成重大伤亡的五个关键因素：一）火势蔓延极快：导致居民逃生时间极短；二）燃烧物塌下：跌落的残骸堵塞了逃生出口；三）消防设备失效：火警警报系统全数未能运作；四）发泡胶板阻碍：遮蔽了居民视线并严重延误逃生反应；五）防护通道失效：走火楼梯的逃生通道因「生口」而失去应有的防护功能。

此外，孙靖干补充，在宏福苑大火前，本港于2023年海员俱乐部及 2025 年（华懋大厦）亦曾发生涉及棚架的高层建筑物大火。当时屋宇署及独立审查组（ICU）已向包括宏福苑在内的多个项目发出信函，明文要求建筑专业人士必须确保棚网的阻燃性能符合规定。