萨摩亚籍榄球运动员涉酒吧内摸女子臀部 非礼罪脱普通袭击罪成 连同刑毁罪罚款1.2万元

34岁萨摩亚籍榄球运动员被指去年9月，在中环酒吧非礼女子，被捕后损坏中区警署的门闩。榄球员早前承认刑事毁坏罪，但否认猥亵侵犯罪受审，今于东区裁判法院被裁定非礼罪脱，但普通袭击罪成。裁判官朱文瀚指事主证供与闭路电视片段有明显出入，被告的手在事主腰上，因事主移动才与她臀部有接触。朱官信纳被告有良好品格，本案程度并非最严重，就普通袭击及刑事毁坏罪共判罚款1.2万元，另下令被告就损坏的门闩赔偿100元。

X移动身体令被告的手触碰到其臀部

被告Solomona Penesa Faizal，被控于2025年9月28日在中环云咸街云明行BAR Bobby's Rabble猥亵侵犯X。他另被控同日在中区警署临时羁留处1号无合法辩解而损坏属于香港警务处的门闩，早前已认罪。辩方大律师石书铭早前表示，被告愿承认普通袭击罪。

朱官裁决时指，事主X声称感觉到被告将手放在她腰间，其后滑向下至她的右边臀部。然而朱官指出，闭路电视片段仅见被告将手放在X的右腰侧，X已即时转身，被告的手可能因此而触碰到她的臀部。X又指当质问被告时，对方仅邪笑（smirk）且无回答，朱官观察片中被告面容严肃，看似正在解释。朱官另质疑X为何不即时向未婚夫投诉，反与被告争论。

朱官裁定被告确有将手放在X的腰间，后因X的动作而扫到她的臀部；被告无意图触摸X臀部，因此裁定非礼罪脱，普通袭击罪成。

原征战榄球世界杯因本案暂停训练

辩方大律师石书铭求情指，被告与港人妻子结婚后，自2016年起居港10年。被告合资格申请永久居留权，惟因本案申请将变得困难。辩方续指，被告是全职榄球运动员，月入4万元，曾代表香港参赛。被告本应于2027年征战榄球世界杯，但因本案而被暂停训练。

辩方力陈被告因身份，除了承受法律程序的压力，亦面对媒体的注目，他被同事及朋友投以异样目光。辩方引述被告的妻子指，被告于警署表现合作，但一直苦等，终以最笨的方式表达情绪，事后被告已道歉，至今感到深深内疚。

辩方明白被告当时过份友善（Overly Friendly）的举动会引起事主警觉，尽管举动不当但被告无暴力意图。辩方强调被告有良好人格，过往参与义工服务，均被赞可靠及有同理心。

案件编号：ESCC93/2026

法庭记者：雷璟怡