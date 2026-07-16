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港铁暑假加密东铁线早晚班次 往返落马洲由每10分钟缩至8.6分钟

社会
更新时间：17:34 2026-07-16 HKT
发布时间：17:34 2026-07-16 HKT

港铁宣布为配合暑假期间乘客的出行需求，将由本星期六起（7月18日）至8月底，一连7个周末，加密东铁线早晚班次，应付暑期跨境及假日出行人潮。往返落马洲班次由10分钟缩至约8.6分钟一班，金钟至上水段列车服务亦同步加强。

罗湖落马洲闸机「升呢」 提供不同电子支付

港铁表示，东铁线罗湖站所有出入闸机已于6月底全面升级，而落马洲站的出入闸机升级工程亦正全速进行，让乘客可使用不同电子支付方式轻松乘车；连同现时已于罗湖站与落马洲站设置，首30分钟免费的共享移动充电器租借站服务，乘客可按旅程安排于其他租借站归还。

东铁线列车方面，港铁亦正陆续贴上全新的车门编号贴纸，配合月台幕门的编号系统，提供更清晰及统一的资讯，方便乘客识别身处车厢位置，与亲友协调会合。

东铁线加强列车服务详情
（2026年7月18日至8月30日期间的周末）
东铁线 星期六及星期日
班次（分钟）
现时 加强后
往罗湖/落马洲
方向		 上午10时至中午12时

下午5时至6时
（金钟往落马洲）
10 8.6
（金钟往上水）
4 3.8
往金钟方向 上午10时至下午1时

晚上8时30分至9时30分
（落马洲往金钟）
10 8.6
（上水往金钟）
4 3.8

 

三重过境车资优惠

港铁暑期亦同步推出三重过境车资优惠：3至11岁小童凭小童八达通，可在港铁站非付费区的数码服务站或换领机，领取免费车程来往罗湖或落马洲。持成人八达通和乐悠卡的乘客亦可享有乘车优惠，在4个指定深圳地铁站，即福田口岸、福民、会展中心和深大的「优惠换领点」领取优惠后，经港铁落马洲站乘搭东铁线，可享有最多6元的车费折扣优惠，优惠期至9月30日。

已登记活动的八达通 App 用户，由即日起至8月2日，使用已登记八达通乘搭付费过境车程，每完成六程，可于App内换领一程免费过境车程奖赏，每位乘客于优惠期内最多可获四程免费过境车程。

与此同时，港铁表示罗湖站闸机已完成电子支付升级，落马洲站工程持续推进，车厢亦新增车门编号，提升乘车体验。港铁提醒市民透过官方App留意实时车务资讯。

罗湖及落马洲站免费派发限量版东铁线车站磁石贴

另外由8月1日起，港铁会于一连四个星期六及星期日的特定时段 ，于罗湖站及落马洲站，向乘客免费派发两款车站磁石贴。车站磁石贴一套十六款， 涵盖东铁线十六个车站。

相关新闻：暑假北上搭东铁有著数！八达通3大港铁跨境优惠 1类人免费往来罗湖/落马洲 长者乐悠咭拍咭减$6

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