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未问住户将走失家猫入袋弃置垃圾桶 六旬保安员认虐畜还押候惩

社会
更新时间：16:32 2026-07-16 HKT
发布时间：16:32 2026-07-16 HKT

62岁男保安去年接获住户求助，上门处理怀疑走失的家猫，惟在未问清楚猫只所属谁家，便用胶袋装起家猫并弃置在垃圾桶，最终未能寻回家猫。男保安今于观塘裁判法院承认一项残酷对待动物罪，裁判官刘淑娴押后判刑至7月30日待索背景报告，期间被告须还押。

事主失猫四出张贴寻猫告示

被告巢永乐，承认于去年8月6日，在牛头角道55号利基大厦D座9楼某室及地下垃圾站内（包括沿途），残酷地虐待，或因胡乱或不合理地作出或不作出某种作为，而导致一只猫受到任何不必要的痛苦。

案情指，事主居于利基大厦9楼某单位，而被告是利基大厦的夜更保安；事主自2019年1月起饲养一只猫，去年8月7日下班回家后，获家人告知找不到爱猫，他们相信是在前一日晚上，猫儿趁家人外出抛垃圾时窜出屋，因认为是走失，事主遂张贴寻猫告示。

警诫下解释犯案因觉麻烦「唔知点处理」

邻居数日后检查闭路电视，见到家猫在8月6日晚上进入了同层另一个单位。其后被告手持黑色胶袋进入该单位，离开时胶袋打结，被告之后乘电梯离开，期间无尝试向其他住户查询。事主之后追问保安主管，得悉被告已辞职，事件报警处理。

被告在警方查问下表示，8月6日晚上收到住户求助，他已问过其他住户惟无人回应。被告将猫收入黑色胶袋，并弃置在垃圾桶；他形容猫未死但无反应。在拘捕及警诫下，被告称：「阿Sir，我系觉得好麻烦，唔知点处理」故用袋将猫袭起弃置，被告不记得袋口有否绑紧，而垃圾桶无盖。由于涉案垃圾桶已被清空，未能寻回涉案猫只。

案件编号：KTCC217/2026
法庭记者：雷璟怡

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