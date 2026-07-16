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1亿六合彩｜暑期金多宝7.21搅珠 一注独中即擸1亿 即睇开售日期/幸运号码

社会
更新时间：16:25 2026-07-16 HKT
发布时间：16:25 2026-07-16 HKT

发达机会又到 !六合彩暑期金多宝搅珠将于周二（21日）举行，特设7500万元金多宝，若以10港元一注独中，估计头奖基金为1亿元，刷新暑期金多宝头奖纪录。

暑期金多宝「幸运号码」

马会指出，近8次的暑期金多宝都有幸运儿中头奖。而在这8个暑期金多宝中，搅出次数最多的号码是「10」号及「36」号，均被搅出过4次，亦有多个号码被搅出了3次：

近8次暑期金多宝幸运号码（包括特别号码） 搅出次数
10、36 各4次
1、6、25、32 各3次

2026年金多宝「幸运号码」

2026年暂时举行了6个金多宝，当中，「2」号、「20」号及「28」号都开出了3次，次数最多：

搅珠日期 金多宝 搅出号码（特别号码）
18/06/2026 端午金多宝 6, 20, 26, 31, 34, 47, (24)
02/05/2026 六合彩50周年金多宝 2, 3, 8, 28, 30, 48, (9)
04/04/2026 复活节金多宝 2028, 32, 35, 40, 45, (43)
17/03/2026 幸运二金多宝 16, 18, 22, 28, 45, 49, (13)
21/02/2026 马年新春金多宝 2, 18, 34, 35, 37, 49, (33)
03/01/2026 新年金多宝 2, 10, 13, 16, 20, 21, (14)

暑期金多宝奖券将于各投注渠道发售

暑期金多宝奖券将于今晚（16日）搅珠后，在各场外投注处、电话投注（包括1886电话投注自动服务系统）及数码平台发售，截止售票时间为搅珠日（21日）晚上9时15分。搅珠将于同日晚上9时30分举行，无线TVB Plus（82台）将直播搅珠过程。

另外，为预留更多时间让顾客购买彩票，原定于7月18日的搅珠将不会举行。

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