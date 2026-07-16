香港五年规划｜马会提交建议书围绕三大主题 支持香港融入和服务国家发展大局

香港赛马会今日（16日）就「香港首个五年规划」向政府提交建议书。马会藉著在马匹运动、旅游、人才培训、慈善事业及社会创新等领域的丰富经验和专业优势，围绕三大主题提出建议，涵盖：马匹运动及产业枢纽、体育经济，以及公益慈善，以支持经济增长、加强区域融合、促进人文交流和推动社会进步。

香港赛马会行政总裁应家柏表示，马会作为爱国爱港的世界级马匹运动机构，欢迎政府配合国家第十五个五年规划，制订香港首个五年规划。马会相信这是一个重要机遇，在支持香港融入和服务国家发展大局的同时，发挥香港自身的独特优势，从而对接国家所需、贡献所长。

主题一：马匹运动及产业枢纽

香港在马产业方面具备享誉国际的优势。马会的业务以世界级赛马运动为核心，并带动各行各业。同时，马会在赛马营运、兽医科学、生物安全及大型活动策划与管理等范畴，累积深厚经验，获得国际广泛认可。

更重要是，在国家及粤港澳大湾区的规划框架下，马产业发展获确立为其中一项驱动经济增长的引擎。因此，香港具备担当引领和示范角色的优势，此契机推动在大湾区及更广泛区域建设世界级马产业经济圈。

在此主题下，包括三项主要建议：

(1) 建设大湾区成为领先的国际马产业枢纽

a.充分发挥马会从化马场作为深化穗港合作的策略平台。从化马场，以及香港两个位于跑马地及沙田的马场，有助吸引世界级赛马及马匹活动落户大湾区，并

b.大湾区发展成为国际马产业枢纽。

c.建议将香港在马匹生物安全及无疫区管理方面的成功经验，推广至新疆等内地其他地区，使香港能够透过在马匹运动和马文化的专长，协助国家深化与「一带一路」沿线国家的联系发挥重要作用。

d.支持邀请世界动物衞生组织（WOAH）在香港设立合作中心，巩固香港作为兽医公共衞生区域枢纽的地位。

(2) 推动制度创新及「软联通」

a.建议借鉴广州亚运会、杭州亚运会及全国运动会的成功例子，包括认可香港及海外注册的兽医资格、简化兽药安排、加强制度合作。

b.落实制度创新及「软联通」，例如扩大香港及广东职业教育资历互认、支持大湾区建立学徒培训制度和人才流动、发展从化国际赛马发展中心作为国际马匹进出口及检疫枢纽。

(3) 促进马产业相关的文化、旅游和人才发展

a.最新数据反映香港赛马旅游极具吸引力。马会马场的旅客人次显著增长，从化马场的未来发展有助完善「两地三马场」的定位。

b.建议串联沙田马场、跑马地马场及从化马场，发展「一程多站」赛马旅游路线，提供独特的体验吸引内地及国际旅客。

c.建议透过政府驻海外及内地的联系，加强推广赛马旅游品牌；与新疆等具深厚马文化和马产业传统的地区加强合作；支持大湾区推动兽医人才培训工作。

d.香港近年在兽医教育方面发展迅速，应善用优势、积极协助提升内地兽医的专业能力。马会现正与香港城市大学合作，研究于深圳及其东莞校区设立兽医临床培训中心，提供实践导向的临床培训机会。

主题二：体育经济

马会全力支持特区政府推动体育发展的愿景。体育除了创造社会价值，亦是带动经济增长的重要动力。全面的体育发展框架应涵盖全民参与、精英体育及体育产业三大支柱。

马会建议善用「M」品牌计划、推动「体育+盛事」、「体育+旅游」项目，吸引具国际影响力的体育知识产权（Sports IP）及旗舰项目落户香港。

香港具备独特优势担当国际体育交流平台的角色，透过与大湾区加强合作、共同举办体育盛事、推动人才交流及促进资源共享，构建更具活力、更紧密融合的区域体育生态圈。

香港在体育诚信和管治方面达至世界级水平。马会赛事化验所享誉国际，而香港亦可凭借在运动诚信、体育治理及争议解决方面的丰富经验，为体育经济发展创造实质价值。

主题三：公益慈善

香港作为国际金融中心，已建立坚实基础及拥有显著优势。马会相信香港亦有潜力发展成亚洲区内在公益慈善及社会影响力投资方面，有领先地位的枢纽。就此，马会提出以下建议：

1.进一步发展及整合香港日益蓬勃发展的公益慈善生态系统，使其成为推动重大基础设施项目的催化力量，例如建设北都大学城区。

2.推动建立完善的社会影响力投资生态系统，透过「金融+」框架引导资金投向推动社会福利发展的项目。

3.设立专责的影响力资本（Impact Capital）协调机制，加强政策统筹、提升资本动员能力。

4.促进大湾区内的标准、规则及运作机制互相衔接，包括善用南沙作为试点平台，支持香港机构在内地参与社会服务发展。

以上建议措施将有助加强香港作为「超级联系人」的角色，推动共同富裕和可持续的社会发展。

公益慈善研究院提交的建议书

此外，由马会及其慈善信托基金成立的公益慈善研究院，亦向特区政府提交建议书，就推动国家及国际公益慈善发展有以下建议：

1) 将香港定位为慈善知识交流及协作枢纽，汇聚慈善界别及相关持份者，分享成功的实践经验，提升香港、内地及亚洲慈善事业的专业能力。

2) 与国家相关部门及机构建立联合工作小组，共同推动社会影响力指标框架及标准。

3) 支持与国家相关部门及机构成立慈善交流计划，互相分享慈善项目成功管治和实践的经验。

4) 推动崭新的商业模式和融资方案，以持续创造经济和社会价值，并提出创新方法处理社会需要和挑战。



