宏福苑听证会︱何伟豪留在宏泰阁尝试协助疏散 政府代表 : 展现非凡勇气和崇高使命感

大埔宏福苑大火独立委员会听证会今日（16日）继续举行第六轮听证会，代表政府的资深大律师孙靖干总结陈词时指，今次救火及救援工作在前所未有的条件下专业地进行，形容要面对四大挑战，一是是竹棚堵塞多处出入口及紧急通道，严重阻碍救援路线。二是浓烟与高温经由楼梯间等建筑开口，窜入大楼内部，造成环境极度恶劣，三是全栋大楼的火警警报系统全面失灵，四是前所未见的多栋建筑外墙同步发生大规模火灾，火势沿外迅速蔓延。

何伟豪展现了非凡勇气和崇高使命感

另外，就消防队目何伟豪殉职一事，孙靖干指， 根据委员会目前掌握的证据，何伟豪原奉命前往宏昌阁 2701室救援，因途中协助轮椅长者而与队伍分离，误入宏泰阁。闭路电视显示其于下午15时16分进入宏泰阁。他于15时22分发出求救讯息，约15时55分被发现倒卧于宏泰阁前的燃烧碎片上。孙靖干表示，专责小组认为，何伟豪留在宏泰阁是为了尝试协助他人疏散，展现了非凡的勇气和崇高的使命感。

火警升级决定显示部署大幅超前

至于消防处先集中人手控制火势，孙靖干表示，消防处在大火初段决定集中资源于宏昌阁及宏泰阁灭火，同时警方协助附近范围的疏散，是消防处与警方之间行之有效的协作安排。他续指，今次火警升级决定均显示实际部署大幅超前于正式火警级别。升级为三级时已出动约 80%的三级标准部署，「以往没有经验指导应该何时升级。」

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