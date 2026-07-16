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5人涉「唱高散货」被控串谋诈骗受审 控方指被告安排79人积极买卖股票及后抛售获利

社会
更新时间：14:14 2026-07-16 HKT
发布时间：14:14 2026-07-16 HKT

5人涉「唱高散货」计划，藉安排79名交易员协调交易股票，推高股价及后逐步抛售，从中获利。5人遭证监会起诉，当中包括讯汇金融创办人谢兆凯的女儿谢尧中，她被指为案中主脑。他们否认串谋诈骗等罪，案件今于区域法院开审。控方开案陈词指，5名被告串谋囤积永续农业发展股票，占巿场上约4成，并有系统性及进取地买卖股票，推高股价约两倍及产生「讯号效应」，最终抛售股票获利；所有交易员合共赚取利润达4400万元，相关资金其后流入谢及另一被告控制的银行户口。

5被告被控串谋诈骗等罪

被告依次为30岁谢尧中、37岁胡汉璋、39岁梁仲彝、36岁张泽浩及39岁周志民。5人同被控1项串谋诈骗罪，及交替控罪、证券交易中意图欺诈或欺骗而串谋使用计划罪。

控罪指，5人于2018年8月8日至11月5日串谋诈骗永续农业发展有限公司的实际或潜在投资者，即不诚实地安排或致使代名人开立证券帐户认购或买卖永续农业股份；在永续农业股份的首次公开发售中，认购或透过不同证券帐户认购股份，以减少可供其他市场参与者取得的股份数目；安排购买大量股份，以大幅减少其他市场参与者持有的股份数目；买卖股份以推高股价及造成股份交投活跃的虚假表象；及以人为抬高的股价售卖股份给其他市场参与者，损害了实际或潜在投资者的经济利益。

被告之一梁仲彝（左）。刘骏轩摄
被告之一梁仲彝（左）。刘骏轩摄

5被告策划唱高散货计划

控方外聘资深大律师黄佩琪今开案陈词指，5名被告案发时策划「唱高散货」计划，透过连同5人在内、共79名代理交易员，在案发期间有系统地囤积永续农业发展的股票，并透过进取地买卖股票，制造虚假成交量及人为推高股价，误导其他投资者。涉案交易员截至11月2日已持有巿场上共约4成以上的股票，及后在2018年11月5日协调性大规模抛售，而相关股价其后暴跌。

案发期间，涉案永续农业发展的股价截至被抛售为止，曾由0.395元至1.5港元，升幅超过两倍，而在抛售发生后，股价则急挫约6成。控方亦会传召专家，解释相关股价波动与巿场正常活动不符。

案件编号：DCCC 780/2024
法庭记者：王仁昌

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