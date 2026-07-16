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西环的士谋杀案 男途人目睹被告下车经过身旁 女的士司机指死者浴血叫报警

社会
更新时间：14:03 2026-07-16 HKT
发布时间：14:03 2026-07-16 HKT

2021年10月中凌晨31岁无业男在西环登上的士时，涉嫌持刀向48岁的士司机割颈，导致对方大量失血致死，无业男否认1项谋杀罪受审。男途人今早于高等法院供称，案发时看到被告手持背囊从的士右后车门下车，沿东边街急步走向德辅道西，途中经过男途人右边。而女的士司机则供称死者以手按颈，上衣布满鲜血，沿马路走到她所驾的士左前方叫她报警，其后伏倒地上。

现年35岁被告蔡南生被控于2021年10月12日在香港，谋杀韦剑雄。男途人吴恺愉供称当晚凌晨4时53分沿东边街步行，期间听到有人大叫「救命」，当时有一部的士停泊在华美达海景酒店门外，右边车门打开，一名蓄短发穿黑色卫衣男子手持背囊，从右后车门下车，沿东边街急步走向德辅道西，经过自己右边，黑衣男当时没有配戴口罩，吴恺愉在庭上认出被告正是黑衣男，惟黑衣男其后不知所终。吴恺愉续指的士司机站在司机门外，大约50至60岁，手按颈项大叫「救命」，沿东边街向皇后大道西方向走去，惟步履不稳。

女的士司机陈金凤则供称案发时因红灯而停车，有一个男子上衣布满鲜血，沿东边街马路行到陈金凤的士左前方，当时以手按颈。陈金凤忆述当时打开车窗查问，对方叫自己报警，声线低沉，陈金凤看见绿灯后驶往另一边下车报警，同时跑向男子，看见男子倒伏地上。

案件编号：HCCC150/2024
法庭记者：陈子豪

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