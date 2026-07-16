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书展2026︱赵伟仁喻医学院排名如「米芝莲」 不能盲目追星 应做好教学与临床

社会
更新时间：14:18 2026-07-16 HKT
发布时间：14:18 2026-07-16 HKT

香港中文大学医学院院长赵伟仁推出新书《侠医仁心——但开风气不为师》，今日（16日）在香港书展举行座谈会。赵伟仁形容，做医生与武侠小说中的大侠一样，除了讲求能力，更讲求仁心。面对顽疾，有医德、与病人同行是从医更为重要的元素，他又以「米芝莲」比喻学校排名，认为医学院应做好实际的教学、临床服务，不应盲目「追星」。

新书主题讲及从医与中国传统武侠精神的相似之处，赵伟仁表示，小说中的大侠除了武功高强、内功深厚，亦需要具备仁心；做医生同样要求具备相当知识，分辨病症，找出治疗方法，且一样讲求仁心。他亦指，面对顽疾，与病人同行、有医德，比起能力本身更为重要。

不应自大要接受新事物及批评

他又忆述自己当年从中大医学院毕业后，曾于内窥镜中心工作，中心内有字牌写着龚自珍的一句诗句「但开风气不为师」。他认为，即使从医或从事医疗研究，或能开拓不同领域，甚至引领创新发展，但亦不应自大，更应开放心境，接受新事物及批评，故今次特地以这句诗作书名。

欢迎状元 更欢迎「有心」人

作为医学院院长，对于医学院的排名，赵伟仁就以「米芝莲」的「星星」作比喻，认为学校不能盲目「追星」、追排名，而是应专注做好基本工作，例如教学及临床服务，自然会获得欣赏。

香港中学文凭试日前放榜，被问到如何与其他医学院「抢状元」，赵伟仁就形容中大医学院是一个大家庭，教授、学长亦会带领后辈学习，提供身教，而中大亦受不少学生欢迎，欢迎有志成为医生的未来领袖入读。医学院副院长、肿瘤学系系主任莫树锦就指，做医生的确需要能力，但仁心更为重要，「状元我哋欢迎。不是状元，只要有心，我哋更加欢迎。」

财务司司长陈茂波，中大前校长、前医学院院长李国章，创新科技及工业局副局长张曼莉等嘉宾到场。陈茂波指，中大医学院现时如日中天，期望学校继续向上，努力提升国际地位、贡献社会。

记者：伍万庭

摄影：何家豪

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