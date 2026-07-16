本港首间动力电池处理设施开幕 李家超：迈出重要一步 为本港经济注入新动力

本港推动绿色经济迈出重要一步，全港首间动力电池处理设施今日（16日）于屯门环保园正式开幕，标志香港在绿色运输产业链中，正式实现从「消费端」迈向「循环端」的战略转型。行政长官李家超及环境及生态局局长谢展寰分别致辞，期望设施能为退役电池提供高增值出路，助力大湾区绿色科技发展及「无废湾区」建设。

冀与内地城市携手推动区域性循环经济发展

李家超透过视像致辞表示，设施开幕标志本港在电动车电池回收和资源再生工作迈出重要一步，为绿色经济发展注入新动力。他提到，去年《施政报告》提出推动该设施落户环保园，今日顺利开幕正是「有为政府」与「高效市场」结合的成果。

李家超指出，国家「十五五」规划明确要求加快全面绿色转型，特区政府正积极对接国家「双碳」目标。新设施采用专利技术及人工智能，将退役电池转化为高价值关键金属材料，重新投入新电池生产链，实现资源闭环。他强调，本地再生材料将供应内地和海外市场，有条件成为区域供应链重要一环，并期望继续发挥香港在「一国两制」下「背靠祖国、联通世界」的优势，与内地城市携手推动区域性循环经济发展。

谢展寰：电动车激增 需妥善处理退役电池

谢展寰指出，本港电动车数量在不到五年内激增六倍，现时已超过17万辆，每10辆新登记私家车便有超过七辆为电动车，增长速度位居世界前列。他强调，退役电池若处理不当会影响环境品质，但若能善加利用则会成为珍贵资源。他认为新设施能为退役电池提供安全及高增值的出路，并将与内地绿色供应链紧密对接。谢展寰亦赞扬营运商引入大数据管理平台实时分析生产数据，持续优化拆解与再生流程，大幅提升安全性与效能，体现以创新推动高质量生产的愿景。

年处理量达万吨 构建闭环产业链

由晋景新能集团旗下晋扬国际营运的处理设施占地约9420平方米，引进德国先进专利技术，升级为电池材料智能生产线。设施预计每年可处理一万公吨退役电池，将其转化为高纯度金属材料「再生黑粉」，可终结过往本港退役电池长期依赖海外处置的局限，提供本地化、合规且可溯源的闭环解决方案。同时，该设施已获发澳门锂电池进口许可证，进一步打通港澳循环通道，促进大湾区协同发展。

在开幕典礼上，晋景新能宣布与中资环国际开发及宁德时代子公司广东邦普循环科技，合资成立「香港资环国际新能有限公司」，打造从回收、拆解、再生到应用的动力电池闭环产业链。此外，集团亦与中华电力签署合作备忘录，针对退役电动车电池的剩余电能回收及能源系统整合技术展开合作，为未来的智能电网应用及低碳转型提供技术和数据参考。

记者、摄影：陈耀霆