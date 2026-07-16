「国家航天事业成就」专题展览开幕 孙东：以创科赋能香港发展 加快建设国际创新科技中心

「国家航天事业成就」专题展览今日（16日）于香港科学园正式开幕。创新科技及工业局局长孙东表示，香港科研团队长期积极参与国家深空探测任务，展现本港创科实力。他期望未来继续以创新科技赋能香港发展，积极融入国家发展大局，加快建设香港成为国际创新科技中心。

一连七日展览 展示国家航天发展成果

为庆祝中国共产党成立105周年，香港科技园公司今日举行「国家航天事业成就」专题展览启动礼暨航天专家分享讲座，为一连七日的巡回展览揭开序幕。展览即日起至7月22日在科学园中庭长廊举行，旨在展示国家航天事业的重要成就，以及香港科研力量在其中的参与和贡献，提升市民对国家发展的认同感，同时激发青少年对创新科技及航天事业的兴趣。

香港航天员进驻「天宫」 展现「一国两制」成果

孙东致辞时表示，香港首位航天员黎家盈博士入选神舟二十三号载人飞船任务，并顺利进驻国家空间站「天宫」，成为香港参与国家重大科技任务的生动例证，同时亦是「一国两制」成功实践的重要成果。他认为，黎家盈的航天之路不仅是个人成就，更彰显香港青年在国家科技发展舞台上的广阔发展空间。

孙东指出，香港科研团队多年来积极参与国家深空探测工程，成果备受瞩目。其中，香港理工大学团队在嫦娥六号任务中研制表取采样执行装置，协助国家完成全球首次月球背面采样返回任务；香港科技大学团队自主研发的「天韵相机」温室气体探测仪，亦已由黎家盈及其他航天员完成舱内组装测试及出舱安排，展现香港科研在国家航天发展中的重要角色。