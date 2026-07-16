旅发局：上半年访港旅客增13%达2671万人次 内地客升16%

旅发局今日（16日）公布2026年上半年访港旅客数字，共录得约2,671万人次，按年增长13%。其中，中国内地旅客录得2,056万人次，非内地旅客则有616万人次。数据显示，上半年长途市场表现稳健，会展旅游亦取得显著成效。旅发局展望下半年将推出更多大型国际会议与全新环球宣传，进一步吸引高增值过夜旅客。

短途市场受汇率及运力影响受压

根据旅发局最新数据，2026年6月份访港旅客为372万人次，较去年同期上升7%。累积今年上半年，本港共录得约2,671万访港旅客人次，按年增加13%。在整体旅客之中，中国内地旅客占2,056万人次，按年显著增长16%，而非中国内地旅客则录得616万人次，按年上升5%。

在非内地客源市场中，上半年长途市场整体表现维持稳定，其中来自法国、加拿大及澳洲等地的访港旅客量，均按年录得两成或以上的升幅。然而，短途市场表现则有所受压，主要受到燃油成本上升导致部分航空公司削减运力，以及部分国家货币兑港元贬值影响，减低了旅客来港意欲。

科技展LEAP East落实独家续办

会展旅游方面，本港在2026年上半年表现亮眼，共举行了超过100个大型会展活动。近期圆满落幕的活动包括第108届狮子会国际年会及旗舰科技展 LEAP East。其中，LEAP East 主办方已落实未来三年继续在亚洲区内选址香港独家举办，充分肯定香港作为国际会展之都的实力。

受惠于各类大型活动，今年1至5月份的访港过夜会展旅客，较去年同期上升12%。展望2026年下半年，本港将迎来更多高质素的国际会议及展览，范畴涵盖医疗、创新科技、金融保险及体育等多元领域，预期可吸纳更多高增值过夜旅客及其亲属访港，带动本地旅游消费。

旅发局展开「只在香港」环球宣传

旅发局已展开名为「只在香港」的全新环球宣传，未来将继续举办大型盛事，并与旅游及相关业界携手合作，吸引各地旅客访港，并鼓励旅客延长留港时间，为香港经济注入更大动力。

2026年6月及上半年的访港旅客数据摘要：