马季昨晚煞科总投注额逾1400亿升3.2% 旅客人数增长一倍　

2025/2026年度马季昨晚（15日）在跑马地马场煞科。香港赛马会今日（16日）表示，今季共举行了88个赛日，总投注额1,433亿1,000万港元，较上年度上升3.2%。香港赛事的汇合彩池投注额亦达到破纪录的344亿港元，较上年度马季上升8.3%。今季旅客人数亦较上年度马季增长一倍。

参赛马匹数目增及越洋转播带动投注额上升

马会表示，现时合共有26个赛马地区、超过60个伙伴参与香港赛事的汇合彩池。今年2月举行的农历新年赛马日的投注表现尤其出色，其中汇合彩池投注额增至5亿2,356万港元，刷新单一赛日纪录，并连续两年超逾5亿港元。赛马投注总额增长主要由参赛马匹数目增加，以及马会透过汇合彩池、越洋转播及全球汇合彩池推行的全球化策略持续取得成果所带动。

马会又称，马会两个香港马场全年的中国内地及海外旅客入场人数破纪录达401,259人，进一步巩固香港作为国际旅游枢纽的地位。自香港特区政府在《行政长官2024年施政报告》中首度提出推广赛马旅游之后，每一季的旅客人数均录得巨大的增幅，今季旅客人数较2024/2025年度马季的195,786旅客人数增长一倍，更比2023/2024年度马季的93,000人增长三倍。

越洋转播赛事总投注额上升23.5%

马会今季共提供了492场越洋转播赛事，其中重点转播名列全球百大一级赛的顶尖赛事。马会季内合共转播了99场于之前三年内最少曾一次名列国际赛马组织联盟全球百大一级赛排名榜的海外赛事，较上季的71场有所增加。整体而言，本季越洋转播赛事总投注额（包括全球汇合彩池）上升23.5%至162亿港元。

全球汇合彩池赛事场数今季由296场增至397场，包括把本地全部十二项一级赛及首次把多个澳洲主要赛事或赛日，例如澳洲坚尼、金拖鞋大赛及全龄锦标等纳入全球汇合彩池。季内的全球汇合彩池投注额（不包括本地赛事）较2024/2025年度马季上升27.7%。

应家柏：这是无与伦比的一季

香港赛马会行政总裁应家柏表示，这是无与伦比的一季，适逢马年，赛驹的卓越佳绩确实无懈可击，也份外应景。香港马坛巨星「嘉应高升」及「浪漫勇士」把香港赛马水平提升至前所未见的高度，于季内大半时间持续傲视浪琴世界最佳马匹排名榜，分别排名第一及第二位，实属非凡成就。以「嘉应高升」、「浪漫勇士」、「遨游气泡」及「祝愿」为首的一众香港佳驷，于2025/2026年度马季合共胜出十二项世界顶尖的一级赛。

而香港举办的十二项一级赛中，有十一项打入2025年浪琴全球百大一级赛排名榜。此外，十匹香港赛驹在2025年浪琴世界最佳马匹年终排名中获评国际评分115分或以上。马会指，香港现役纯种赛驹约有1,300匹，占全球赛驹总数少于1%，能够达到如此骄人成就实属难能可贵。