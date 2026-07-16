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荃湾路新行车桥连日发生意外 李耀培分析4大成因：部分设计不符合市民驾驶习惯

社会
更新时间：12:08 2026-07-16 HKT
发布时间：12:08 2026-07-16 HKT

荃湾路往九龙方向的新行车桥自7月12日启用后，连续3日均发生交通意外，外界关注是否设计上的因素导致。曾使用该路段的中国香港汽车会永远荣誉会长李耀培今早（16日）在商台节目分析，主要涉及4个原因。

一、驾驶者尚未适应新路设计

新路段刚开通，多数驾驶者对全新道路布局、分流规划并不熟悉，行经分岔口时容易犹豫，埋下事故隐患。

二、右侧快线出口违反长年驾驶习惯

以往荃湾公路沿线出口全部设于左侧，司机长时间养成靠左转出的习惯；今次新增右边快线出口，与固有驾驶逻辑冲突，令驾驶人士大感不适应。

三、路牌观察时间不足，临时减速太迟

当局虽铺设路面标示、竖立多组路牌，但早上高峰车流密集，车辆会遮挡指示；不少司机驶至路口才慌忙辨认路牌，随即急收油，后车难以即时反应。

四、快线车速快、跟车距离不足酿追撞

路段限速70公里属快线，车辆行车速度偏高。前车突然减速，后车若跟车过近、未有保持安全距离，极易引发串烧式连环撞。

李耀培表示，该段道路长期以来右侧均为快线、出口全设左边，今次突增右边出口，司机行经分岔位时容易疑惑、急收油，后车反应不及便引发串烧车祸。当局虽设置多组路面及路边指示牌，但早高峰车流密集，车辆遮挡标示，司机难以看清资讯。

他呼吁驾驶者途经新路时提早留意路牌，同时与前车保持充足安全距离，减慢车速小心驾驶，避免意外发生。

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