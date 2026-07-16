认超市偷猫粮及管有烟弹 办公室女助理被判1年感化令

30岁办公室助理今年1月于超市内偷逾40包猫粮和纸碟等货品，值约770元，被揭发后她承认贪心犯案，另被搜出含尼古丁油的电子烟。她早前承认盗窃和管有第一部毒药等两罪，裁判官刘淑娴今于观塘裁判法院接纳报告建议，就两罪判处感化12个月。

出于贪心犯案获感化官建议判感化令

女被告吴为宜，今无律师代表。她早前承认今年1月11日在观塘启田商场惠康超级市场内偷窃22包猫粮、22罐猫粮和5包纸碟，总值778元；及同日管有一个载有0.62克尼古丁液体的烟弹。

刘官考虑到被告家中情况，照顾流浪猫的义工亦为被告撰写求情信，以及感化官不建议社会服务令，但建议感化令。被告庭上表示：「希望俾多一次非监禁嘅机会」，刘官终就两罪判处12个月感化令。

案发当日早上，超市经理注意到被告，她当时正从货架取下数罐猫粮和数包纸碟，并放进环保袋内。其后被告没有付款便离开超市，在超巿外被经理截停及报警。

月入1.4万曾为流浪病猫付2万元医疗费

警方到场后拘捕被告，警诫下她承认出于贪心而犯案。她被带到警署搜出携有电子烟，警诫下她称「我唔知管有尼古丁油系犯法嘅。」

辩方早前求情指，被告协助爱协义工照顾流浪猫，被告出于恻隐，为一只患病猫支付2万元医疗费，惟她的月入仅1.4万元。被告案发时因涉案猫粮含益生菌，而希望带给该流浪猫；辩方另呈上爱协义工的求情信，指被告无养猫，偷取猫粮并非自用。

案件编号：KTCC730/2026

法庭记者：雷璟怡