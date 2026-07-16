Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

高级警司周毅刚警总内三度非礼女下属罪成 官：发展「地下情」属一派胡言 明显为表达自己性兴奋

社会
更新时间：11:35 2026-07-16 HKT
发布时间：11:35 2026-07-16 HKT

高级警司周毅刚前年于警总摸女下属臀部，又在部门聚会上捉女方的手放于自己裤裆称「扯旗」。周毅刚早前否认3项猥亵侵犯罪受审，裁判官何慧娴裁决时指，周形容与下属发展「地下情」的说法属一派胡言，多名同袍发现事主遭非礼时表情慌张，周犯案时更称自己「扯旗」、「今晚喺度陪我好唔好」等，何官直斥，被告故意接触事主的敏感私人部位，更透过此等行为向事主表达自己性兴奋，及想事主陪他「过夜」的意图，终裁定周全数罪成。何官将案件押后至7月31日求情及判刑，待取周的背景报告及事主的心理创伤报告，期间周准保释候惩。

51岁被告周毅刚，被控于2024年6月19日，在湾仔军器厂街一号警察总部41楼猥亵侵犯女子X；以及同年11月1日在警察总部41楼会议室及41楼总务室猥亵侵犯X。

案件编号：ESCC3151/2024
法庭记者：黄巧儿

最Hit
世界杯2026｜阿根廷末段7分钟内入两球反胜英格兰 决赛撼西班牙。路透社
世界杯2026｜阿根廷末段7分钟内入两球反胜英格兰 决赛撼西班牙
足球世界
6小时前
星岛申诉王 | 还清楼按遭父母反对 原因：不想楼契摆屋企！
星岛申诉王 | 还清楼按遭父母反对 原因：不想楼契摆屋企！
申诉热话
4小时前
世界杯2026｜英格兰领先后连换守将 杜曹保守调动惹批评。
世界杯2026｜英格兰领先后连换守将 杜曹保守调动惹批评
足球世界
2小时前
周星驰靠《功夫女足》将赚逾10亿？  势如破竹5日破8亿票房  猫眼上调预测总收25亿
周星驰靠《功夫女足》将赚逾10亿？  势如破竹5日破8亿票房  猫眼上调预测总收25亿
影视圈
16小时前
天文台早上9时25分改发黄色暴雨警告信号。黎志伟摄
天文台取消黄色暴雨警告信号 下午校将照常上课
社会
1小时前
欢乐天地撤出九龙！MegaBox分店8月结业 临别推碰碰车买一送一 网民大叹：10蚊跑马仔劲好玩
欢乐天地撤出九龙！MegaBox分店8月结业 临别推碰碰车买一送一 网民大叹：10蚊跑马仔劲好玩
生活百科
16小时前
「慈善女皇」赵曾学韫10亿豪宅内部装潢曝光 宫廷式设计放满百万古董 三座独立别墅相连
「慈善女皇」赵曾学韫10亿豪宅内部装潢曝光 宫廷式设计放满百万古董 三座独立别墅相连
影视圈
2026-07-15 10:00 HKT
穷爸爸唔识英文却倾尽饭钱买神机 女教师晒30年旧物泪忆无声父爱：「佢畀咗个女打开世界嘅锁匙！」｜Juicy叮
穷爸爸唔识英文却倾尽饭钱买神机 女教师晒30年旧物泪忆无声父爱：「佢畀咗个女打开世界嘅锁匙！」｜Juicy叮
时事热话
19小时前
钟景辉追思会丨临终前细节首曝光 陈国邦怀缅恩师喊到无法言语 苏玉华感恩King Sir成人生榜样
03:47
钟景辉追思会丨临终前细节首曝光 陈国邦怀缅恩师喊到无法言语 苏玉华感恩King Sir成人生榜样
影视圈
16小时前
慈云山91岁伯伯为老婆买外卖跌伤头 电话只记得6个字 街坊爱心接力急寻亲结局暖心｜Juicy叮
慈云山91岁伯伯为老婆买外卖跌伤头 电话只记得6个字 街坊爱心接力急寻亲结局暖心｜Juicy叮
时事热话
2026-07-15 11:21 HKT