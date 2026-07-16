高级警司周毅刚警总内三度非礼女下属罪成 官：发展「地下情」属一派胡言 明显为表达自己性兴奋
更新时间：11:35 2026-07-16 HKT
发布时间：11:35 2026-07-16 HKT
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高级警司周毅刚前年于警总摸女下属臀部，又在部门聚会上捉女方的手放于自己裤裆称「扯旗」。周毅刚早前否认3项猥亵侵犯罪受审，裁判官何慧娴裁决时指，周形容与下属发展「地下情」的说法属一派胡言，多名同袍发现事主遭非礼时表情慌张，周犯案时更称自己「扯旗」、「今晚喺度陪我好唔好」等，何官直斥，被告故意接触事主的敏感私人部位，更透过此等行为向事主表达自己性兴奋，及想事主陪他「过夜」的意图，终裁定周全数罪成。何官将案件押后至7月31日求情及判刑，待取周的背景报告及事主的心理创伤报告，期间周准保释候惩。
51岁被告周毅刚，被控于2024年6月19日，在湾仔军器厂街一号警察总部41楼猥亵侵犯女子X；以及同年11月1日在警察总部41楼会议室及41楼总务室猥亵侵犯X。
案件编号：ESCC3151/2024
法庭记者：黄巧儿
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