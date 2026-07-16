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港投公司投资收入破64亿 方保侨：「创科+金融」双引擎模式切合实际

社会
更新时间：11:11 2026-07-16 HKT
发布时间：11:11 2026-07-16 HKT

香港投资管理有限公司今日（16日）公布最新数据，投资收入突破64亿港元，增长达1.75倍，净内部回报率达14%。香港资讯科技商会荣誉会长方保侨指，港投公司作为「耐心资本」，此成绩远超市场预期，反映本港「创科+金融」双引擎模式切合实际，为本地创科与金融界注入强心针。

三大策略显效 1比8引资兼布局生态圈

方保侨表示，港投公司作为成立时间尚短、肩负社会效益与产业引导双重使命的「耐心资本」，此番表现无疑超乎市场预期，更为处于转型关键期的香港创科与金融界，注入了一剂强而有力的强心针。他认为，港投公司此番亮丽成绩，得益于三大策略。首先是极致发挥「杠杆效应」，以高达1比8的引资比例，即政府每投入1港元便成功撬动市场8港元的长期资金，并吸纳海外主权及养老基金等优质资本，为本地初创企业打通全球资本经脉。

其次是精准的「生态圈布局」，围绕硬科技、生命健康及绿色科技等重点赛道，将200多个项目串联成完整产业链，实现系统性升级。目前已有10家企业在港上市，另有30多家正筹备于2026年赴港IPO。

方保侨强调，这有力证明本港「创科+金融」双引擎模式完全切合实际，只要继续发挥「超级联系人」角色推动产业与资本融合，香港创科发展的黄金时代指日可待。

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