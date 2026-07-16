宏福苑听证会︱黄碧娇角色集中工程前期 居民代表：收集授权票、法团争议中「站边」 做法值得商榷

大埔宏福苑大火独立委员会听证会，今日（7月16日）举行第六轮听证会，由政府代表、居民代表总结陈词。其中代表9名宏福苑居民的大律师谭俊杰，于书面陈词中，谈及在火灾中陷入舆论争议的大埔区议员、前法团顾问黄碧娇的角色。

谭俊杰表示，根据委员会专家报告，八座大厦同时及长时间搭建棚架的安排明显地加剧了火灾的风险，委员会专家亦建议以后不可以容许相邻的大厦同时搭建棚架，惟宏福苑业主立案法团前主席邓国权，于其任内已同意采用八座大厦同时搭建棚架的做法，他认为邓国权这个决定与本次大火迅速蔓延有明显关联。

黄碧娇于法团争议 「站边」时任法团收授权票 称「为宏福苑拉票和打气」

根据谭俊杰的书面陈词，当中有提及宏福苑业主立案法团前顾问、民建联区议员黄碧娇，文件指黄碧娇在宏福苑大型维修工程的前期阶段，尤其是在收集授权票方面，似乎扮演了一定程度的角色。不少居民在听证会上不约而同地指出，黄碧娇曾联同义工逐家逐户进行探访，并设置街站，向业主收集授权票，同时鼓励居民在寻求申请政府及市区重建局资助协助时即场签署相关文件。

书面陈词亦提到，尽管黄碧娇在其证人陈述书中解释她并没有逐家逐户拍门索取授权票，但根据她自己提供的WhatsApp对话纪录，其中一则于2024年8月24日（即举行特别业主大会罢免当届法团管理委员会前两星期）的讯息显示，黄碧娇与时任管委会委员李官华讨论收集授权票事宜，并向李官华表示「一起为宏福苑拉票和打气」，认为黄碧娇作为区议员以及法团顾问的双重身份，其相关做法是否合适，值得商榷。