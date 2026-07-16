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DSE放榜2026︱视障状元郑子弦拟读法律寻公义 成熟应对网民质疑：尽力做好自己

社会
更新时间：10:42 2026-07-16 HKT
发布时间：10:42 2026-07-16 HKT

今届中学文凭试（DSE）诞生多名状元，其中自出世仅剩余约一成视力的文科状元郑子弦（Aiden），凭借不懈努力取得佳绩。他透露计划留港修读法律，而面对社会上对于法律界「只为有钱人服务」的质疑，年纪轻轻的他展现出超乎常人的成熟，坚定表达是为了寻求公义，尽力做好自己。

难忘参观高院与林云浩法官交流

作为文科状元，郑子弦今日（16日）在电台节目坦言，选择文科是因为理科需要大量数学运算，而文科无论在兴趣还是能力上都更适合自己。他对法律的浓厚兴趣，早于中二、中三时已经萌芽。

他忆述，当时一位英文科老师带领他们参观高等法院，并有机会与法官林云浩交流。这个经历让他大开眼界，觉得法庭审讯的过程非常有趣。他特别佩服大律师在庭上雄辩滔滔的英姿，虽然明白大律师需要在极短时间内阅读大量文件，充满挑战，但他依然以此为目标。对于未来的升学去向，虽然获海外大学青睐，但他倾向留在香港升学及执业，认为这样可以免却日后考取转换资格（Conversion）的繁琐，并认为香港具备独特的环境，况且毕业后将来亦仍有机会可以到国外深造。

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对于坊间有声音，无论电影或电视剧集，皆质疑法律是否沦为「只为有钱人服务」的工具，有钱才能寻求公义。面对这些尖锐且现实的质疑，郑子弦展现出成熟的思考。他不单没有回避，反而认为这些影视作品及外界讨论是一个「很好的起点，大家可以讨论」，能够促使大众共同思考法律的真正意义。他坚定地表示，即使未来身处的环境可能有所不同，但绝不会改变自己的信念，「我都会尽力去做好自己，初衷是希望提升法律的公平性和可达度。」

豁达面对未知未来 盼「看清楚法庭情境」

有报道指郑子弦的视力未来可能会进一步退化，面对这个潜在打击，他的心态依然豁达：「趁我还有（视力），我就好好利用它。」

他早已做好心理准备，并了解到现时有许多科技工具，如有点字仪器，及将语音转换文字等可以协助导航及学习，会尽量去适应，日后亦不排除会系统性地学习凸字。他更以香港现时亦有全失明的大律师作为自己的榜样，证明视障并非追梦的绝路，会随遇而安。

当被问到如果有一天能看清楚事物，最想看到甚么时，他的答案依然离不开他的法律梦：「我最想望清楚法庭入面的情境。因为做诉讼，有时都需要看看法官的面色，看看对家律师的面色。」

一句简单的话语，道出了这位视障状元对未来的无限憧憬与坚定意志。

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