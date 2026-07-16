宏福苑听证会︱政府代表总结陈词：多方蓄意合谋违法 现有制度不足以揭示 暂未点名问责部门

大埔宏福苑大火独立委员会听证会，今日（7月16日）继续举行第六轮听证会，由政府代表总结陈词。其中政府在书面陈词提到火灾涉及多方蓄意合谋违法，而现有制度不足以揭示问题，但暂时未点名什么部门可能要问责。

居民代表大律师：宏业对居民投诉置若罔闻 鸿毅充当「橡皮图章」

【10:10】代表九位宏福苑居民的大律师谭俊杰表示，单就火警怀疑由烟头引致一事而言，听证会中已有不少居民作供表示，在火灾发生前居民已多次投诉有工人在棚架上吸烟，而管理公司亦承认曾多次向承建商反映有关问题，承建商宏业对相关投诉一直置若罔闻。他续指，居民曾就发泡胶封窗的做法及其潜在火灾风险、棚网是否具备阻燃性能，以及是否应同时为八座大厦搭建棚架等问题提出关注，强调宏业为节省成本，不惜使用不具阻燃性能的棚网，并在独立审查组巡查期间刻意鱼目混珠，试图掩饰有关情况。

至于鸿毅建筑师有限公司及注册检验人员吴跃。谭俊杰表示，吴跃不但从未到工程现场实地视察，更只是充当「橡皮图章」，应鸿毅要求签署及批准相关文件，以换取酬劳，其监督职能形同虚设。他续说，宏福苑居民聘用鸿毅担任工程顾问，目的显然是希望其运用专业知识及独立判断，保障居民的最佳利益。鸿毅非但没有履行上述职责，反而多次容许存在重大安全风险的施工 安排继续进行，完全辜负居民对其专业的信任。

独立委员会主席陆启康。

大埔宏福苑火灾独立委员会最后一轮听证会，听取各个涉事方的总结陈词。

政府代表总结现行制度五大系统弱点

【10:00】政府在书面陈辞指出，现行制度存在的五个系统性弱点，包括制度设计依赖专业人士的操守和能力，惟在面对蓄意合谋或完全怠忽职守之情况时，不足以揭示有关违法行为及滥用的情况；以统计抽样为基础的审核机制不足以侦测蓄意和有组织的隐瞒、有关违法行为及滥用的情况；程序指引及工作守则存在改善空间；屋宇署与ICU之间沟通机制存在弱点；以及科技应用存在滞后。

政府全力配合独立委员会工作。自独立委员会开始运作以来，政府部门积极回应独立委员会法律团队所发出的信函和要求，并主动向独立委员会提交与委员会职权范围相关的文件、资料及证人供词。在听证会期间，来自六个政府部门及专责小组的31名证人于13个聆讯日出庭作供。独立委员会共接获近百万份文件，数据总量超过1TB。

就未有出席聆讯或提供证供的涉事方，独立委员会有权根据现有证据的整体情况，按照常理作出事实裁断及推论（包括不利的事实裁断及推论）。举证准则方面，无任何一方承担正式举证责任。一般适用民事举证准则（即相对可能性的衡量）。就严重性较高的事实裁断，独立委员会可考虑所需证据的说服力是否与指控的严重程度相称。就成因判断，独立委员会亦可考虑运用常理区分「真正、实质、直接或有效的原因」与较为间接的背景条件。

政府指，大火造成的严重人命伤亡令政府及整个社会深感沉痛。证据确立，获委以首要责任的专业人士及承建商滥用了旨在保障公众的机制，辜负了政府及监管架构对他们的信任和期望，并透过蓄意的违法行为及严重疏忽，造成了这场大火。

政府指，自火灾后已迅速采取行动，就多个关键范畴检讨措施和做法，并主动推行改善措施。政府恳请独立委员会按其认为适当的方式，根据证据作出事实裁断及建议。政府承诺对独立委员会的建议作出实质的回应，以确保制度能够抵御宏福苑所发生的有组织、合谋式蓄意滥用行为。

记者：黄子龙、赵克平

摄影：何健勇