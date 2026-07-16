新皇岗口岸︱跨境巴忧专营新线抢客 促纳入「两蚊两折」优惠

【新皇岗口岸/一地两检/两蚊两折/北上消费】国务院已同意新皇岗口岸港方口岸区由7月31日零时起启用，立法会昨日（15日）已然就条例草例首读及两读，今午（16日）将召开特别会议处理。面对新口岸即将开通，交通业界预期客量将大幅增长，惟忧虑专营巴士挟「两蚊两折」抢客，促请政府将跨境巴士亦纳入相关优惠范围。议员则建议食肆推出消费式抽奖活动，吸引更多人来港消费。

两元两折︱跨境巴士冀纳入 愿提升长者优惠

香港非专利巴士联会主席、跨境快线副总经理蔡顺基在电台节目表示，对新口岸开通持乐观态度，预料新口岸启用后，初期客流量会翻倍。然而，运输署已安排7条专营巴士路线直达新口岸，与现有跨境巴士营办商形成直接竞争。蔡顺基表示欢迎公平竞争，亦对自身服务质素有信心，但最大担忧是公共交通享有「两蚊两折」乘车优惠。

蔡顺基指出，根据平日香园围（莲塘）口岸的经验，「两蚊两折」威力相当大，由于跨境巴士并未涵盖在该优惠计划内，业界担心部分长者或合资格客源会因此被公共巴士抢走。他呼吁政府审视行业情况，将跨境巴士纳入「两蚊两折」计划，让市民有更多交通选择；作为交换，业界愿意在长者优惠上作进一步提升，接近公共交通的收费，以减轻政府财政压力。

大楼有清晰指示划分两地司法管辖区

民建联立法会议员陈恒镔在同一节目中形容，新口岸实施的「合作查验，一次放行」是划时代体验，新安排下市民过关流程将大幅简化。他指，新皇岗口岸是特区政府参与落实国家发展策略的重点项目，立法会将「加班加点」，预计本周内通过条例。

不过他强调，7月31日仅为口岸区设立的启用日期，并非正式通关日。由于所有通关及过境车辆设施均集中于同一大楼内，当局仍需时进行彻底的系统压力测试、消防检测以及海关入境设施的准备，以确保通关后的系统稳定性。针对市民关注的执法界线问题，他引述内地当局指，大楼内将有清晰的指示划分两地司法管辖区，市民无须担心。

倡提升自身吸引力及推消费抽奖

新口岸将维持24小时全天候运作，加上通关时间缩短至5分钟，有意见担心会进一步便利港人北上消费，甚至改变港漂居住模式，例如改为在内地居住再来港返工返学等，从而影响香港本地经济及过夜旅客数量。

对此，陈恒镔坦言相关担忧确实存在，强调香港必须主动提升自身吸引力，并建议政府推出对中小企支援措施，如探讨为饮食界转型提供方案，或推出消费式的抽奖活动，措施可以是多样性，以吸引人流留在香港消费。

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