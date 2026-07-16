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DSE放榜2026｜蔡若莲到访学校送鼓励：成绩单不能定义人生价值 勉考生积极勇敢探索

社会
更新时间：03:46 2026-07-16 HKT
发布时间：03:46 2026-07-16 HKT

中学文凭试（DSE）周三（15日）放榜，教育局局长蔡若莲到访不同学校，陪伴同学迎接这个重要时刻，为考生送上祝福及鼓励。

蔡若莲在网志表示，她到访保良局第一张永庆中学，与几位同学交流，了解他们运用AI语音分析及人脸建模技术，协助听障人士改善发音困难，提升沟通能力。她欣赏同学把知识、创意与同理心结合，充分展现创科潜能，让科技真正改善他人生活。

她亦到访官立学校与同学见面，同学分享走过DSE的心路历程，并感恩师长的扶持。她引述皇仁书院吴家颖同学表示，自小学至中学均在官立学校接受教育，官校优质的教学环境，正是成就他今日佳绩的关键。英皇书院陶则然同学亦分享，希望投身本地医疗行业，以人为本，成为一位具同理心的医生。

蔡若莲称，衷心祝贺同学考获佳绩，期望他们学有所成，回馈社会。

她形容，人生正如一个不断开发与更新的程式，而DSE放榜就像一次「测试报告」。她指，成绩单只是阶段性的学习成果，不能定义人生价值，亦无法决定未来。真正决定成就的，不是一次考试的分数，而是面对未知时的勇气、克服挑战的毅力，以及持续学习的态度。

蔡若莲期望DSE同学保持积极正面的态度，勇敢探索，找到施展抱负的舞台，迎接属于他们的新旅程。

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