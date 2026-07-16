Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台2时15分取消黄雨警告信号 料强阵风袭港 今日初时雨势颇大

社会
更新时间：02:15 2026-07-17 HKT
发布时间：21:00 2026-07-16 HKT

天文台在周五（17日）凌晨0时25分发出黄色暴雨警告信号，随后在0时40分发出特别天气提示，预料强阵风吹袭香港，呼吁身处室外的市民，尽快到安全地方躲避。天文台于凌晨2时15分取消黄雨警告信号。

天文台又表示，本港广泛地区已录得或预料会有每小时雨量超过30毫米的大雨，且雨势可能持续。今日初时雨势有时颇大，天文台在有需要时会发出暴雨警告信号或局部地区大雨提示。市民早上于上班上学前请留意天文台的最新天气消息。

一道广阔低压槽正为广东沿岸及南海北部带来骤雨及雷暴，天文台周四晚上9时发特别天气提示，本港西南面的雷雨区正逐渐靠近，料未来两三小时影响本港。

天文台正午12点发出特别天气提示，指珠江口一带持续有雷雨区发区，预料未有一两小时本港广泛地区可能受大雨影响。

天文台曾于早上7时40分改发红色暴雨警告信号，至9时25分改发黄雨，10时20分取消所有暴雨警告信号。

天文台下午4时半再发特别天气提示，指受一道广阔低压槽影响，本周余下时间至下周初本港天气仍然不稳定。明日（17日）初时雨势有时颇大，天文台在有需要时会发出暴雨警告信号或局部地区大雨提示。市民明早上班上学前请留意天文台的最新天气消息。

天文台：活跃西南气流继续为广东沿岸带来骤雨及雷暴

教育局宣布，由于红色暴雨警告信号生效，所有上午校及全日制学校的学生今日无需上课，但学校必须保持校舍开放，同时安排应变措施，照顾已返抵学校的学生。家长无需急于到校接子女回家。
 
如果香港天文台于上午十时三十分或之前改发黄色暴雨警告信号或取消所有暴雨警告信号，除非另行通知，下午校今日将照常上课。

天文台指，一股活跃西南气流正为广东沿岸及南海北部带来骤雨。本港地区今日天气预测，大致多云，间中有骤雨及几阵狂风雷暴。初时雨势有时颇大。气温介乎26至29度。吹和缓南至西南风，离岸风势间中清劲。

九天天气预报
九天天气预报

活跃西南气流会在今明两日继续为广东沿岸带来骤雨及雷暴。随著西南气流逐渐减弱及高空反气旋向西伸展，周末至下周初该区仍有几阵骤雨，短暂时间有阳光。高空反气旋会在下周中后期覆盖广东地区，该区日间酷热。

最Hit
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
生活百科
11小时前
八达通大派$20增值额！简单2步登记即获回赠 1类人专享
八达通大派$20增值额！简单2步登记即获回赠 1类人专享 
生活百科
10小时前
梁爱离世丨梁爱老公为导演左几 曾享富贵生活惜遇六七暴动致破产 经历丧夫丧子过独居生活
梁爱离世丨梁爱老公为导演左几 曾享富贵生活惜遇六七暴动致破产 经历丧夫丧子过独居生活
影视圈
8小时前
钟培生老婆庄雅婷传已诞下女儿 疑低调荣升人父 IG发文避谈喜事：唔好focus喺BB度
钟培生老婆庄雅婷传已诞下女儿 疑低调荣升人父 IG发文避谈喜事：唔好focus喺BB度
影视圈
6小时前
梁爱离世｜4月时最后露面须坐轮椅体重不足70磅  患癌拒化疗讲到喊：生死都系自己一个人
梁爱离世｜4月时最后露面须坐轮椅体重不足70磅  患癌拒化疗讲到喊：生死都系自己一个人
影视圈
8小时前
大角咀新九龙广场稻香结业！开业仅6年 街坊感婉惜：长者痛失聚脚地
大角咀新九龙广场稻香结业！开业仅6年 街坊感婉惜：长者痛失聚脚地
饮食
13小时前
梁爱离世享年87岁 曾被封「御用工人」 去年揭患胰脏癌暴瘦 晚年住深圳老人院丨独家
梁爱离世享年87岁 曾被封「御用工人」 去年揭患胰脏癌暴瘦 晚年住深圳老人院丨独家
影视圈
9小时前
1亿六合彩｜暑期金多宝7.21搅珠 一注独中即擸1亿 即睇开售日期/幸运号码
00:57
1亿六合彩｜暑期金多宝7.21搅珠 一注独中即擸1亿 即睇开售日期/幸运号码
社会
10小时前
梁爱离世丨幼年遭亲生父母抛弃获富裕家庭收养 寄人篱下受欺凌 12岁离家做基层工作谋生
梁爱离世丨幼年遭亲生父母抛弃获富裕家庭收养 寄人篱下受欺凌 12岁离家做基层工作谋生
影视圈
8小时前
非份之罪｜陈炜帮徐荣冲洗「敏感部位」NG片曝光表现尴尬 卢宛茵教笃下半身引全场爆笑
非份之罪｜陈炜帮徐荣冲洗「敏感部位」NG片曝光表现尴尬 卢宛茵教笃下半身引全场爆笑
影视圈
6小时前