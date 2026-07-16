天文台：本周天气仍不稳 明日初时雨势有时颇大 或发暴雨警告信号 吁上班上学前留意最新消息

天文台表示，一道广阔低压槽正为广东沿岸及南海北部带来骤雨及雷暴。天文台正午12点发出特别天气提示，指珠江口一带持续有雷雨区发区，预料未有一两小时本港广泛地区可能受大雨影响。

天文台曾于早上7时40分改发红色暴雨警告信号，至9时25分改发黄雨，10时20分取消所有暴雨警告信号。

天文台下午4时半再发特别天气提示，指受一道广阔低压槽影响，本周余下时间至下周初本港天气仍然不稳定。明日（17日）初时雨势有时颇大，天文台在有需要时会发出暴雨警告信号或局部地区大雨提示。市民明早上班上学前请留意天文台的最新天气消息。

天文台：活跃西南气流继续为广东沿岸带来骤雨及雷暴

教育局宣布，由于红色暴雨警告信号生效，所有上午校及全日制学校的学生今日无需上课，但学校必须保持校舍开放，同时安排应变措施，照顾已返抵学校的学生。家长无需急于到校接子女回家。



如果香港天文台于上午十时三十分或之前改发黄色暴雨警告信号或取消所有暴雨警告信号，除非另行通知，下午校今日将照常上课。

天文台指，一股活跃西南气流正为广东沿岸及南海北部带来骤雨。本港地区今日天气预测，大致多云，间中有骤雨及几阵狂风雷暴。初时雨势有时颇大。气温介乎26至29度。吹和缓南至西南风，离岸风势间中清劲。

九天天气预报

活跃西南气流会在今明两日继续为广东沿岸带来骤雨及雷暴。随著西南气流逐渐减弱及高空反气旋向西伸展，周末至下周初该区仍有几阵骤雨，短暂时间有阳光。高空反气旋会在下周中后期覆盖广东地区，该区日间酷热。