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天文台早上7时40分改发红色暴雨警告信号

社会
更新时间：07:15 2026-07-16 HKT
发布时间：07:15 2026-07-16 HKT

天文台早上7时40分改发红色暴雨警告信号。

教育局宣布，由于红色暴雨警告信号现正生效，所有上午校及全日制学校的学生今日无需上课，但学校必须保持校舍开放，同时安排应变措施，照顾已返抵学校的学生。家长无需急于到校接子女回家。
 
如果香港天文台于上午十时三十分或之前改发黄色暴雨警告信号或取消所有暴雨警告信号，除非另行通知，下午校今日将照常上课。

一股活跃西南气流正为广东沿岸及南海北部带来骤雨。

本港地区今日天气预测，大致多云，间中有骤雨及几阵狂风雷暴。初时雨势有时颇大。气温介乎26至29度。吹和缓南至西南风，离岸风势间中清劲。

展望星期五部分地区雨势较大。周末至下周初仍有几阵骤雨。

分区气温
分区气温
九天天气预报
九天天气预报

活跃西南气流会在今明两日继续为广东沿岸带来骤雨及雷暴。随著西南气流逐渐减弱及高空反气旋向西伸展，周末至下周初该区仍有几阵骤雨，短暂时间有阳光。高空反气旋会在下周中后期覆盖广东地区，该区日间酷热。

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