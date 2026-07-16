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天文台凌晨一度挂黄雨近两小时 料强阵风袭港 屯门录得逾40毫米雨量

社会
更新时间：06:30 2026-07-17 HKT
发布时间：21:00 2026-07-16 HKT

天文台在周五（17日）凌晨0时25分发出黄色暴雨警告信号，随后在0时40分发出特别天气提示，预料强阵风吹袭香港，呼吁身处室外的市民，尽快到安全地方躲避。天文台于凌晨2时15分取消黄雨警告信号。

天文台又表示，本港广泛地区已录得或预料会有每小时雨量超过30毫米的大雨，且雨势可能持续。今日（17日）初时雨势有时颇大，天文台在有需要时会发出暴雨警告信号或局部地区大雨提示。市民早上于上班上学前请留意天文台的最新天气消息。

早上大屿山及屯门录得超过40毫米雨量

周五（17日）早上6时20分，天文台更新指，与广阔低压槽相关的骤雨及雷暴正影响广东沿岸及南海北部。本港方面，今早多处地区录得约20毫米雨量，而大屿山及屯门区的雨量更超过40毫米。

本港地区今日大致多云，间中有骤雨及几阵狂风雷暴，初时雨势有时颇大。最高气温约29度。吹和缓至清劲南至西南风，高地间中吹强风。

展望:周末至下周初天气仍然不稳定，间中有骤雨。

周四早上一度挂红雨

天文台曾于周四早上7时40分改发红色暴雨警告信号，至9时25分改发黄雨，10时20分取消所有暴雨警告信号。

天文台下午4时半再发特别天气提示，指受一道广阔低压槽影响，本周余下时间至下周初本港天气仍然不稳定。明日（17日）初时雨势有时颇大，天文台在有需要时会发出暴雨警告信号或局部地区大雨提示。市民明早上班上学前请留意天文台的最新天气消息。

天文台：活跃西南气流继续为广东沿岸带来骤雨及雷暴

教育局宣布，由于红色暴雨警告信号生效，所有上午校及全日制学校的学生今日无需上课，但学校必须保持校舍开放，同时安排应变措施，照顾已返抵学校的学生。家长无需急于到校接子女回家。
 
 

九天天气预报
九天天气预报

活跃西南气流会在今明两日继续为广东沿岸带来骤雨及雷暴。随著西南气流逐渐减弱及高空反气旋向西伸展，周末至下周初该区仍有几阵骤雨，短暂时间有阳光。高空反气旋会在下周中后期覆盖广东地区，该区日间酷热。

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