甲流︱9个月大男婴并发严重肺炎和休克 一度失去意识和心脏骤停 留医PICU情况危殆

衞生署衞生防护中心今日（15日）正调查一宗儿童感染甲型流感的严重个案，涉及一名过往健康良好的9个月大男婴。他于7月13日起身体状况转差、变得不活跃及进食量减少，翌日（14日）出现发烧及咳嗽，被带到诊所求医。同日下午，他的病情恶化，出现呼吸急促、失去意识和心脏骤停，被送往屯门医院急症室。经急救后，病人恢复心跳，获安排在该院的儿童深切治疗部留医。医院于7月14日为他采集呼吸道样本进行化验，结果证实对甲型流感病毒呈阳性反应，临床诊断为甲型流感并发严重肺炎和休克。病人目前仍然留医，情况危殆。

男婴未接种流感疫苗 家人无病征

中心初步调查结果显示，男婴并未接种2025／26年度季节性流感疫苗，他的家居接触者暂时没有出现病征。中心会继续调查个案。

男婴现于屯门医院儿童深切治疗部留医，情况危殆。资料图片

香港自6月底进入流感季节，流感活跃程度持续上升。参考以往的监测数据，中心预料流感活跃程度会在进入流感季节后持续攀升一段时间才会到达顶峰，预料流感活跃程度在未来数周会进一步上升。

中心提醒市民如出现发烧及呼吸道病征，尤是儿童、长者及有长期病患人士，应尽快求医，以及早接受治疗。儿童患上流感，情况可能迅速恶化，家长必须注意患病儿童的身体状况，一旦发现病童情况转差，例如出现呼吸急促、喘鸣、咀唇发紫、胸痛、神智模糊、持续发烧或抽搐等，必须立即前往急症室求医。

此外，公众应时刻保持良好的个人和环境衞生，以预防流感及其他呼吸道疾病。鉴于本港现正处于流感季节，加上新冠病毒活跃程度显著上升，高危人士到人多挤迫的地方逗留时，应佩戴外科口罩。一般市民乘搭公共交通工具或身处人多挤迫的地方时，亦建议佩戴外科口罩。任何人士出现呼吸道感染病征，即使症状轻微，亦应佩戴外科口罩及尽早向医生求诊，同时考虑应否上班或上学。