机管局财务表现稳健 除税后溢利20.43亿 向政府派发5亿股息

香港机场管理局今日( 15日 )发表截至2026年3月31日止财政年度的2025/26年报。香港国际机场各项航空交通量年内均保持增长势头，客运量录得14.7%的双位数升幅至6300万人次，飞机起降量增加7.1%至399 450架次。货运量较上一个年度上升2.7%至510万公吨，令香港国际机场自2010年以来，第15次荣膺全球最繁忙货运机场。航空交通量持续上升，进一步巩固香港国际机场作为亚洲的首要枢纽地位。

除税后溢利20.43亿 董事会宣布向政府派发股息5亿元

机管局于2025/26年度的财务表现稳健，录得除税后溢利20.43亿港元，董事会宣布向政府派发股息5亿港元。

机管局主席林天福表示，国家《十五五规划纲要》明确支持香港巩固及提升其国际航空枢纽地位。香港国际机场过去一年继续积极增强其领先国际航空枢纽地位，为未来发展奠定基础。随着三跑道系统为航空交通长远增长提供运力，以及SKYTOPIA多个核心项目持续推进，机场发展正揭开新一章。

年内新增26个航点 主要为「一带一路」沿线新兴市场

香港国际机场年内进一步扩展其全球航空网络，新增了26个航点，主要为位于「一带一路」沿线的新兴市场。至2025/26年度末，约140家航空公司在机场提供服务，连系全球超过220个航点。

随着扩建后的二号客运大楼于年内开始分阶段投入运作，标志着机场客运服务迈进另一重要里程。二号客运大楼旅游车候车大堂于2025年9月率先启用，集中处理跨境客车及轿车服务，其后全新旅客离港设施亦于2026年5月启用。

香港国际机场亦进一步提升大湾区的客运服务，城市候机楼网络于年内扩展至38个服务点，截至2026年6月已进一步增至41个，让旅客可于前往香港乘搭国际航班前，预办登记及相关手续。机管局亦于2025年11月推出创新的多式联运服务「易泊飞」，让来自广东省指定城市及澳门的航空旅客，自行驾车至港珠澳大桥香港口岸的自动化停车场，再经香港国际机场转乘航班前往世界各地。

在持续提升设施的同时，机场推出多项措施丰富旅客体验，吸引更多旅客经香港转机。年内推出全新的免费中转游，让转机期间逗留最少7小时的转机旅客，透过免费的导赏团探索香港历史悠久的社区、海滨及文化景点。机场亦推出一系列文化工作坊，让旅客亲手制作富有本地特色的纪念品，为旅客缔造更独特的文化体验。

为巩固机场作为全球航空货运枢纽的领先地位，机管局透过策略性投资货运设施及营运模式，进一步提升货运处理能力。香港国际机场东莞空港中心让大湾区的出口货物可于东莞完成安检、打板及收货等程序，然后经海路运送至香港国际机场禁区，再转运至海外目的地。国际货物亦可透过香港国际机场及空港中心进入中国内地市场。截至2025/26年年底，共有30家航空公司及144家香港货运代理于空港中心营运，货运量及货值按年攀升超过90%。空港中心第一期永久设施预计将于2027年全面投入运作。此外，香港国际机场亦于年内推出「空陆鲜活产品专属快线」，透过简化转口程序，让水果、冰鲜货品及鲜活水产等货物，经港珠澳大桥直送内地，大幅提升运输效率与可靠性。

亚博馆第二期拟2028年底前落成

机管局于2025/26年度继续推进SKYTOPIA多项主要发展项目。亚洲国际博览馆第二期工程正在进行，当中可容纳二万个座位的表演场馆已于年内动工，并计划于2028年年底前落成。此外，机管局已委任专业营运商，管理艺术与珍品仓储设施，该设施订于2027年启用。为支持香港发展游艇经济，机管局展开了游艇港湾项目，邀请全球投资者及合作伙伴就其发展提交意向书。全港首个自动驾驶公共运输系统航天走廊，计划于2026/27年度投入服务，将大幅提升大湾区访客往返机场岛与港珠澳大桥香港口岸的便利度。连接SKYTOPIA及邻近东涌市中心的「机场东涌专道」工程亦已展开，预计2028/29年度通车，进一步加强机场与周边社区，以及邻近商业和酒店发展项目之间的交通连系。