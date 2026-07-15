书展2026｜《一齐来读毛泽东》繁体版发布 漫画形式传承伟人精神 助年轻一代认识历史

第36届香港书展今日（15日）于湾仔会议展览中心开幕，《一齐来读毛泽东》繁体版亦在下午进行签约暨新书发布会。内地中国少年儿童新闻出版总社联同香港新中国史出版社推出图文漫画读本，出版、教育界、基金会嘉宾齐聚分享，冀透过浅白生动的漫画，向香港青少年传承毛泽东勤学、心系人民的精神，弥补本地近代史教育的不足。

活动一开场播放主题宣传短片，本书作者北京大学中文系教授韩毓海于片中讲述毛泽东独特读书之道，坚持「不动笔墨不读书」，每本藏书都写满个人批注，他坦言世人多追求留名、积聚财富，毛泽东却只求为人民留下精神启迪，便心满意足。短片亦还原青年毛泽东在北大图书馆博览群书、善于独立思考的经历，令伟人形象更立体亲切。

本书由韩毓海执笔、漫画家陈磊绘制简笔插图，分28个篇章完整记述毛泽东一生，内容覆盖青年求学、长征艰苦岁月、新中国建立等关键史实，还原长征七万将士出发、仅七千人生还的艰难历程。书中重点传递五大核心精神：终身勤学善思、心怀百姓不计私利、面对苦难坚韧不屈、待人谦和懂得取长补短、时刻居安思危。全书避开艰涩史料，以漫画降低阅读门槛，针对调查显示本港不少师生近代史认知薄弱的现状，成为适合青少年的爱国教育读物。

现场多位嘉宾轮流发言分享。中少总社党委副书记、纪委书记刘宇介绍，总社长年深耕红色少年读物，今次专门推出繁体版，希望藉香港作为平台，向海内外讲好中国故事。

新中国史出版社社长卢英杰提到，数年前他与身边小辈倾谈时，察觉一群小朋友对中国近代史认识十分浅薄，再加上后续与中文大学合作的国情调查亦反映，大量师生未能回答基础历史知识，因此决定引进漫画形式的《一齐来读毛泽东》繁体版，透过浅白易懂的内容加以推广，令年轻一代认识历史、传承伟人精神。

YOU AND ME基金会苏丽珍结合国安展览历史内容，认为本书有助青少年建立清晰家国认知，基金会后续会在校内举办阅读比赛，提升学生阅读兴趣。

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香港普通话研习社科技创意小学校长梁兆棠则重点提出，学校可透过这本书引导学生重建恒常阅读习惯，学生坚持阅读后，才能深入理解毛泽东勤学、思辨、有担当的精神，从伟人事迹汲取成长力量，同时培养居安思危的家国意识。

活动尾段举行签约仪式，两间出版社正式达成长期合作，后续将书籍推广至全港学校及家庭。整套读本以轻松图文承载厚重历史，让香港年轻人认识新中国建立的来之不易，从毛泽东的生平中汲取勤学、无私、坚毅的精神，树立正确价值观与家国情怀。

实习记者：张颂恩