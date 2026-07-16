每日杂志‧人物志｜由探废到出书 梁淑兰记录消失中的村校

沿着满地枯叶的山坡一步步往上爬，几经滑倒，废墟摄影专页「随心影匠」的版主梁淑兰（Zoe）人生第一次踏足废弃村校——葵涌公立学校。这次探索，成为她与香港村校结缘的起点。此后数年间，她穿梭全港不同地方，从市区到乡郊，探访一间又一间废弃村校，透过镜头记录校舍面貌，并翻查历史资料、与村民及旧生对话，拼凑村校背后的故事。最近，她把多年来的「探废」经历整理成书，以游记形式记录所见所闻，透过文字与影像，留下正在消失的村校面貌，也让更多人重新认识香港鲜为人知的地方历史。

梁淑兰说，其探索的首间废弃村校「葵涌公立学校」已被清拆。 受访者提供

访问当天，Zoe相约的地方同样是一间废弃村校——位于黄大仙区的至德公立学校。校舍外墙仍保留着缤纷色彩，在一片住宅高楼中格外显眼。她笑说，在九龙东生活多年，也是近年开始探索废弃村校后，才知道原来市区也藏着一间村校。

至德公立学校自2008年起荒废至今。

位于黄大仙的至德公立学校，早年被申建住宅及安老院。

Zoe的探索荒废村校之路，始于疫情时期。因缘际会下，她接触到网上「探废」群组，开始跟随其他成员探索不同地方。

难忘获邀参观元朗友恭学校

很多人看废墟，只看到残破，当时还是「探废」新手的Zoe却眼前一亮，希望了解更多村校背后的人与事。她开始不满足于拍照，自行翻查荒废村校的历史与故事。Zoe形容，自己是个「坚持」的人，只要决定做一件事，便不会三分钟热度，而是愿意花很长时间慢慢完成。

梁淑兰曾走访香港30多间废弃村校，图为使徒西门彼得学校。 受访者提供

其后数年，她走访香港30多间废弃村校，并开设「随心影匠」专页，以文字和影像记录本地废墟。今年，她更推出处女作《村梭乡校——探废影游乡村学校》，分享友恭学校、壆围公立学校等13间废弃村校的历史与故事，为一些即将消逝的村校留下记忆。

谈及难忘的经历，Zoe分享一次到访元朗厦村乡邓氏宗祠友恭堂时，意外遇上有摄制团队拍摄，正当她犹豫能否入内拍摄时，宗祠负责人「贤哥」主动走来，并邀请她入内参观。

友恭学校的最初校舍。 受访者提供

当日刚好是友恭学校的旧生聚会，在贤哥带领下，她与友人来到平日不对外开放的后院，一睹友恭学校的校舍。她笑言，贤哥还赠送一本友恭学校校友会2019年的校刊，里面记载了校歌与昔日友恭学校的照片。说到此处，她语带可惜道，由于当时尚未有出书的想法，因此未详细拍摄，后来也没机会再次进内。

在友恭学校校友会2019年的校刊内，还能看见昔日的锡降村校舍图片。 受访者提供

两年后的某天，Zoe发布了元朗「壆围公立学校」的帖文后，有读者联络她，邀请她到访位于新生村的「公立友恭学校」，该校为友恭学校扩建校舍。好奇心的牵引下，Zoe来到新生村，却发现校舍早已夷为平地，只留下少数痕迹。

读者主动联络 提供宝贵回忆

尽管那次只能「凭吊遗址」，Zoe却感谢读者兼旧生提供的宝贵资料及回忆，填补了关于这间校舍的空白。在回忆中，村校的班主任会带领着学生为课室翻新髹油、在课堂上玩问答比赛、剪纸、会称赞学生的字体漂亮等。

Zoe表示，部分村校较少可参考的历史文献，例如书中的「德华公立学校」，故选择以游记形式撰写，辅以邻近地区的补充史料或旧生分享，带领读者回顾村校。

对Zoe而言，出书并非为了满足兴趣，而是希望替香港留下纪录。她忆述，读书的年代，正值村校的兴盛时期，惟她当时对村校一无所知，也完全沾不上任何关系。时至今日，到她认识村校时，它却走向衰落。

梁淑兰难忘在初次到访「军地公立学校」时，遇见美丽的夕阳。 受访者提供

问到会否觉得可惜，Zoe沉默片刻后道：「只能做纪录，让人知道它曾经辉煌过。」她说，香港不少村校并非单纯的教育场所，而是整条村落共同建立的公共空间。学校的兴衰，往往反映人口迁移、乡村发展，甚至宗族历史。当校舍荒废，消失的不只是建筑物，也是一代人的共同回忆。

她坦言，学生时代主要接触中史和西史，甚少系统性学习香港本地的历史。开始探访村校后，她才主动阅读历史研究及村落资料，重新认识自己一直生活的地方。她又提到，除废墟外，日常生活中的街招、旧街牌、公园设施等，同样值得被记录，作为香港急速变迁下留住记忆的方式。

梁淑兰表示，随着村校旧生逐渐老去，或许再难得知村校的故事。

香港急速变迁 纪录土生土长故事

新书除了记录正在消失的村校，也是Zoe一次迟来的圆梦。她分享，小时候尤其沉迷琼瑶小说。由小学开始，已几乎把琼瑶的作品读遍，中学时更曾经拿着原稿纸，一本接一本地写小说，每部作品都有过百页，至今仍收藏在家中。

她回忆，学生时代总有很多幻想，也曾认真想过成为小说作家。然而，长大后，她因就业前景选择修读翻译；投入职场后，每天忙于工作，儿时那个「作家梦」，也慢慢被搁在一旁。

「曾经有幻想，但长大都磨灭了。」惟她没有流露遗憾，反而带着几分坦然。她明白，人生每个阶段都有不同选择。

她笑说，大学以后一直使用英文和日文，工作上亦甚少涉及大量中文写作，需要重新阅读旧时作品，慢慢找回感觉。而写这本书的过程，也让她重新认识香港。

近年，香港不少村落因城市发展而逐渐消失，一些她曾经探访的村校，如今已经拆卸，亦有更多地方正面临荒废。她说，不知道会否有下一本书，但如果还有机会，她仍然希望继续书写香港村落，把更多地方故事留下来，「希望透过我的经历，让更多人知道，其实可以从书籍或者自行探索中，对土生土长的地方有多一点了解。」

梁淑兰笑言，自从接触「探废」后，开始格外留意身边的事物。

赞叹广东话博大精深 教在港日本太太日常用语

Zoe同样关注广东话的保育。逾10年前，她开始教授在香港生活的日本人广东话，随着重新深入研究母语，她有感广东话博大精深，希望留住这种具特色的本土语言。

她忆述，上世纪90年代，不少日本人因喜欢梅艳芳、张国荣等香港艺人，而学习广东话拼音及声调，「是最全盛的时期」。而她教授对象主要包括驻港日本领事馆人员、日籍商人及其配偶等，其中以「太太」为主要学生群体，她们大多希望掌握日常生活用语，以便到街市买餸或与本地人沟通。

她坦言，广东话虽是母语，但直至因授课需要，她才真正深入去了解其用词和文法。从学习外国语言，再回到广东话，她笑言，感觉就像在外国生活一段时间后再回望香港，会有截然不同的视角。直至去年，她因专注写作，才暂时放下教学工作。

Zoe亦留意到，近年香港的语言生态正慢慢转变，不少广东话用语逐渐被内地词汇取代，例如「二奶」变「小三」、「二世祖」变「富二代」。她认为，广东话一直拥有丰富而具特色的词汇及声调，惟不少港人未必留意其价值。

记者：潘明卉