医疗事故︱5月录两宗 七旬妇肺组织检验抽错位置 一病人照胃镜后遗留鼻管

衞生署公布，本港今年5月录得两宗涉及私家医院及日间医疗中心的医疗风险警示事件。个案包括一名70岁女病人，在身体错误一侧被安排肺部活组织检查，据指个案涉及港怡医院。另一宗个案则涉及一名75岁女病人照胃镜及大肠镜后，发现鼻咽呼吸管被遗漏在病人的鼻孔内，据指涉事机构为九龙半岛医学中心。

病人情况稳定 已完成所需检查

衞生署表示，今年5月28日收到一宗由私家医院呈报的医疗风险警示事件。事件涉及一名70岁女病人在身体错误一侧进行肺部活组织检查。病人情况稳定，并已完成所需检查。

一名70岁女病人被错误在身体一侧抽取肺部活组织检查，据指事件涉及港怡医院。资料图片

另一宗个案涉及一名75岁女病人照胃镜及大肠镜后，发现鼻咽呼吸管被遗漏在病人鼻孔内，据指涉事机构为九龙半岛医学中心。资料图片

此外，署方亦于今年5月21日收到一宗由日间医疗中心呈报的医疗风险警示事件。事件涉及一名75岁女病人在2026年5月18日进行胃镜及大肠镜检查后，由于病人鼻孔感觉不适，同日再检查发现有鼻咽呼吸管遗留于鼻孔内。病人情况稳定。



衞生署指，收到通报后已随即作出跟进，并要求有关私营医疗机构于四星期内提交调查报告，而署方已接获调查报告。就私家医院呈报的医疗风险警示事件，调查仍在进行中。若发现有关私家医院违反《私家医院实务守则》的规定，衞生署将采取适当的规管行动。至于由日间医疗中心呈报的医疗风险警示事件， 衞生署已向有关日间医疗中心采取了规管行动，指其未有遵守《日间医疗中心实务守则》。有关私营医疗机构已采取改善措施。衞生署会继续监察各医疗机构实施措施的情况。