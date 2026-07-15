亨得利控股前主席张瑜平转让7.4亿股予妻子 北京诚义豪泰入禀要求法庭下令撤销资产转移

亨得利控股有限公司董事局前主席张瑜平担保了内地房地产项目「长安8号」发展商股份交易，去年初遭法庭颁下临时全球禁制令，禁止转移约人民币2.8亿元资产。然而张瑜平去年按照家事法庭的命令，无偿转让7.4亿股亨得利股份予妻子冯稼乔。交易买方北京诚义豪泰投资管理有限公司今入禀高等法院，要求法庭下令撤销或取消张瑜平转移资产，并要求其妻子女儿等将亨得利控股股份转让予法庭指定人士。

原告为北京诚义豪泰投资管理有限公司，被告依次为亨得利控股有限公司董事局前主席张瑜平妻子或前妻冯稼乔、君雅有限公司及女儿张沅沅。入禀状指，原告入禀以撤销或取消本港上市公司亨得利控股有限公司董事局前主席张瑜平将其资产转移给家人，意图欺诈债权人并损害原告利益。

涉案资产转移包括2023年8月25日张瑜平将亨得利控股的一成六股份即704,643,034股转让给儿子张泳麟名下君雅有限公司；同日将亨得利控股百份之三股份即144,011,420股转让给女儿张沅沅；及2025年6月23日及24日，将亨得利控股的一成七股份即748,902,047股转让给妻子或前妻冯稼乔。原告要求法庭下令撤销或取消上述资产转移，并要求各被告从事任何必要行为及履行任何必要文件，以将亨得利控股股份转让予法庭指定人士。

案件编号：HCA1230/2026

本报记者