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13岁晴晴与6个月大睿锋急需换心肺 医管局吁捐赠器官延续生命

社会
更新时间：17:27 2026-07-15 HKT
发布时间：17:27 2026-07-15 HKT

医管局器官捐赠联络主任欧阳咏恩今日（15日）作出紧急呼吁，恳请大众发挥大爱精神，支持器官捐赠，以拯救两名目前正在生死边缘徘徊的病童。两名急需器官移植的小朋友分别为13岁女童晴晴及6个月大男婴睿锋（Rufus），两人现时均于香港儿童医院儿童深切治疗部留医，情况危殆，已双双列入同体型病人器官移植轮候名单的首位，急需大众伸出援手。医管局器官捐赠联络主任欧阳咏恩恳切呼吁市民支持器官捐赠，遗爱人间，给予这两名正与死神搏斗的小朋友一个重生的机会。

13岁晴晴病情恶化 依赖人工心肺机维生

13岁的晴晴患有先天性心脏病，历年来曾接受多次心脏手术。她在2026年5月因心律不正入院后病情急转直下，出现肺高压及心脏衰竭。晴晴目前需依赖体外膜氧合器（俗称人工心肺机，ECMO）支援生命，期间曾出现全身抽搐、脑硬膜下出血及肺炎等情况，更多次进入手术室更换人工心肺机配置及处理血栓。至7月更因心律不正两度需要接受电击复原。

晴晴随时有出现中风、多重器官衰竭等致命并发症的风险。目前，心脏及肺移植是唯一能延续她生命的方案。适合晴晴的捐赠者条件为：

血型： O型

身高： 130至150厘米

两人现时均于香港儿童医院儿童深切治疗部留医，情况危殆，已双双列入同体型病人器官移植轮候名单的首位。
两人现时均于香港儿童医院儿童深切治疗部留医，情况危殆，已双双列入同体型病人器官移植轮候名单的首位。

6个月大睿锋患扩张性心肌病变 急求换心

另一名急需救援的是仅6个月大、体重7.8公斤的男婴睿锋（Rufus）。他在出生4个月大时出现食欲不振及生长缓慢，至2026年6月中旬因气喘求医，被确诊患有扩张性心肌病变引发心脏衰竭。睿锋入院后病情危急，曾出现心跳过慢及低血压而需要接受心肺复苏法抢救。

睿锋在6月底已安装左心室辅助器以支援心脏循环功能，现时仍需使用呼吸机及强心药物。若未能及时进行心脏移植，随时会出现脑中风、出血、感染及血栓等并发症而有生命危险。适合睿锋的捐赠者条件为：

血型： 不限

体重： 6.5至23公斤

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