医管局服务总监涉改规格兼泄密助友人中标 官指部分更改对友人不有利 裁定2人罪脱

时任医管局港岛东联网服务总监康佩玲2021年采购时涉嫌瞒报利益冲突，更改项目规格及泄露机密资料，令友人中标获判价值逾13万元的病人教育动画制作项目，被廉署起诉公职人员行为失当等3罪，其友人则被控1项协助干犯公职人员行为失当罪。2人不认罪受审，裁判官梁雅忻今于粉岭裁判法院裁决指，有证供提及更改项目规格并非所有都有利于友人，相反会令友人处于不有利状态，终裁定2人全数罪名不成立。

59岁时任医院管理局港岛东医院联网基层及社区医疗服务总监康佩玲，被控于2021年5月20日至同年12月22日期间，于医管局活动项目的采购程序中更改项目规格，惠及次被告即投标者陈立怡，并向她泄露藉其公职身份获得的资料，以便利陈获判授该项目；及被控于同年11月30日及12月14日，在使用两份利益冲突申报表的要项上载有虚假、错误或欠妥的陈述，即没有须披露她在上述医管局动画项目的利益冲突，意图用以误导医管局。48岁次被告陈立怡报称自由工作者，则被控协助、教唆、怂使或促致公职人员康佩玲作出上述行为。

案件编号：ESCC875/2024

法庭记者：黄巧儿