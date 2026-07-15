香港快运宣布7.16起下调燃油附加费 香港飞日韩泰等航线减至$241

香港快运HK Express今日（15日）宣布由明日（16日）起下调燃油附加费。从香港出发，至中国内地除外的其他地区之间航段，由现时的290元减至241元；香港和中国内地之间的航段则维持165元不变。

快运表示，燃油附加费会按燃油价格作出调整，费用按每位旅客及每一航段计算。燃油附加费将包含在机票总价格中，并以首程航段的出发地之货币计算。适用于所有票价种类、常规及奖励机票。燃油附加费适用于所有旅客，惟2岁以下不占座的幼童除外。

香港快运燃油附加费调整：