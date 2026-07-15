香港快运宣布7.16起下调燃油附加费 香港飞日韩泰等航线减至$241
更新时间：17:05 2026-07-15 HKT
发布时间：17:05 2026-07-15 HKT
发布时间：17:05 2026-07-15 HKT
香港快运HK Express今日（15日）宣布由明日（16日）起下调燃油附加费。从香港出发，至中国内地除外的其他地区之间航段，由现时的290元减至241元；香港和中国内地之间的航段则维持165元不变。
快运表示，燃油附加费会按燃油价格作出调整，费用按每位旅客及每一航段计算。燃油附加费将包含在机票总价格中，并以首程航段的出发地之货币计算。适用于所有票价种类、常规及奖励机票。燃油附加费适用于所有旅客，惟2岁以下不占座的幼童除外。
香港快运燃油附加费调整：
|航班出发地
|燃油附加费收费额（每一航段）
|2026年7月15或之前
|由2026年7月16日起
|香港
|香港和其他地区之间的航段（中国内地除外）
|HKD 290
|HKD 241
|香港和中国内地之间的航段
|HKD 165
|HKD 165
|日本
|日本和香港之间的航段
|JPY 14,300
|JPY 14,300
|南韩
|南韩和香港之间的航段
|KRW 65,000
|KRW 65,000
|中国内地
|中国内地和香港之间的航段
|CNY 135
|CNY 135
|中国 - 台湾地区
|中国 - 台湾地区和香港之间的航段
|TWD 1,180
|TWD 980
|泰国
|泰国和香港之间的航段
|THB 1,230
|THB 1,020
|越南
|越南和香港之间的航段
|USD 37
|USD 30.7
|菲律宾
|菲律宾和香港之间的航段
|PHP 945
|PHP 835
|马来西亚
|马来西亚和香港之间的航段
|MYR 160
|MYR 130
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