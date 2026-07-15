香港书展｜首日人流受天雨及放榜影响稍逊 参展商对销情乐观 有市民拟$1万购补充练习自用

第36届香港书展今日（15日）于香港会议展览中心开幕，展期至7月21日，今年书展以「文创传承．旅悦人生」为主题，联同连串精彩文化活动，打造「文化七月．悦读夏季」。《星岛》记者现场所见，今日受天雨影响，加上中学文凭试放榜，入场人流较往年稍减，却为书迷带来更宽敞舒适的选购体验，有市民预计花费约一万元购买补充练习自用。参展商普遍对今届书展的销情抱持乐观态度，预期业绩将录得增长。

旅游书商：无惧AI竞争 内容就是王道

香港中国旅游出版社执行主编程惠敏表示，近几年生意呈上升趋势，去年书展虽然有一日因打风未能营业，业绩仍比前一年有所增长，并透露每年书展生意额约数十万元。她指出，出版社已营运40多年，深明市场需要，选题皆针对读者喜好。她强调，虽然如今网上资讯丰富，人工智能（AI）亦可设计旅游路线，但相关资讯常有错误，未必可靠。她认为只要忠于内容，尽责查证，提供网上没有的独家内容，就能留住读者，直言「内容就是王道」。

程惠敏续称，近年阅读风气和旅游模式均有改变，编辑会留意不同趋势，例如根据热门电影取景地，融合电影与旅行的元素，重新设计旅游书的导赏路线。优惠方面，她指出版社的书籍主打深度旅游，印刷和内容皆具质素，不欲贱卖，但仍有为书展推出减价优惠，例如最新一期《中国旅游》杂志原价35元，书展特价20元，买满指定金额亦会赠送礼品，并会于展期最后两日进行大特卖。

大学博物馆参展 推中国风文创产品

文创产品方面，今年有大学博物馆参展。香港中文大学文物馆助理主任（推广及传讯）庄庭匡指出，摊位主要以宣传文物馆为主，乐见文创产品的销量理想。他透露，今年书展首单生意的时间较去年早，目前生意额已接近去年首日总额，对今年情况感乐观。他提到去年书展期间每日有数百人驻足摊档，预计今年人流会较去年理想。

文物馆大使Chloe介绍，今年特意为书展推出全新文创产品，最受欢迎的是从水墨画作品中抽取动物元素制成的四款水墨风贴纸。庄庭匡补充，文物馆亦有配合现正举行的乾隆展览而设计的磁石贴，以及馆方出版的教育书籍和展览册子等，希望兼顾文创与书籍，满足不同类型公众的需求。

读者喜好各异 本地文化研究书籍受捧

商务印书馆（香港）有限公司董事兼副总经理吴小燕表示，历年书展的生意额约有单位数的轻微增长。关于今年的热销书籍，她指因读者群组而异，本地读者偏好本土文化研究及流行文化书籍；家长倾向购买语言学习类及百科类书籍；内地读者则多选择文史类书籍。通常中午前的店内人流以成年读者为主，下午则较多家长。

吴小燕指近十年香港读者对本地文化研究的兴趣浓厚，例如店内一本梅艳芳文化研究书籍就剖析了其歌曲与形象，并探讨当时的社会文化，这类书籍持续畅销。此外，图文并茂的科普类书籍，例如动物百科等，亦深受家长欢迎。

天雨无阻书迷热情 读者赞人流少逛得舒适

市民潘女士表示，预计购买贴合学校课程纲要的语文练习自用，准备考试，亦会帮朋友代购补充练习，预算约一万元。她指今年首次见到有不同国家的领事馆摆设文创摊位，感到新奇有趣，冀以后可有更多不同文化类摊档。

另一位市民潘女士则暂未购书，心头好是一些中医书籍及实体地图，打算逛完整个展场后才购买。她表示以往会与儿子同来，近几年则独自入场，今年第一次在开幕首日到访。她认为人流较少，可能因今日适逢放榜，加上是平日又下雨，但亦因此逛得更舒适。

就读中三的唐同学表示，每年都会到访书展，主要购买补充练习、参考书及文具，全为自用。她透露因今年需要留级，特意购买练习为自己「打底」。她指平日上学忙碌，较少时间阅读，偶尔会买侦探小说及心理励志类书籍。今年购书预算约600、700元，挑选补充练习时会特别留意折扣；文具则预计花费200、300元，笑言「用靓文具心情会好啲」。她同样认为今年首日人流不及往年，不太挤拥，逛了约半个展场感舒服。

记者、摄影：周育莹