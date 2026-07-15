涉医院病房内摸臀非礼女护士 医疗助理自辩称背对背离开时「屁股」碰到事主臀部

35岁男医疗助理被指今年初，在律敦治医院的病房内摸女护士臀部，他否认非礼罪，案件今于东区裁判法院续审。裁判官王证瑜裁定表证成立，被告自辩称为免在狭窄走廊撞到事主，而背对背地离开，「屁股唔小心撞到佢屁股」，而事主无任何反应。控方质疑为何不叫事主让开或撞到后表示抱歉，被告解释急于下班及「无谂咁多」。裁判官王证瑜押后案件至8月7日续审，被告续以原有条件保释。

自辩称入职便认识事主 私事亦有交流

被告黄智恒，被控于2026年1月29日，在香港湾仔皇后大道东266号律敦治医院某病房内猥亵侵犯另一人，即X。承认事实指，女事主X及被告于2025年分别入职律敦治医院，X任职登记护士而被告是病人服务助理。两人于案发当日在涉案病房内工作。

被告自辩指，病人服务助理主要职责是喂药、带病人照X光等，亦负责打开或熄灭病房内的灯。被告表示自入职便认识X，二人除了工事，私事上亦有交流。

被告续指，案发当日X进入病房时他正在房内一张空床休息，以及观察其他病人。其后被告到42号床与窗之间的位置熄灭床头灯，为了将灯罩推回墙壁，被告走到41号床与42号床之间的走廊，当时该走廊无人。

「屁股唔小心撞到佢屁股」

熄灯后42号床的病人向被告要求出院，被告因职责而告知X。被告当时在走廊的床头，而X在床尾。被告指X无任何回应，他遂准备离开，留意到X在41号床尾弯腰。被告为免触碰到X，故面向42号床，双手扶著床的床架及枱，背对背离开走廊。期间「屁股唔小心撞到佢屁股」，X亦无反应，被告重申无非礼意图。

控方盘问时质疑被告为何不在X进入病房前熄灯，被告解释是不明文规定，在护士入房前不会熄灯。控方又指被告大可叫X让一让，被告表示见X无回应42号床病人的要求，他亦急于到其他病房巡视及准备下班。而被告撞到后亦无向X表示抱歉，被告指虽是人之常情，但他当时「无谂咁多」。辩方无传召其他证人，辩方案情完结，将于8月7日作结案陈词。

案件编号：ESCC641/2026

法庭记者：雷璟怡