书展︱马会设运动主题展区 互动体验助儿童建立正向人生

第36届香港书展于今日（15日）起一连七天举行，香港赛马会（马会）于场内设以运动为主题的展区，透过互动体验协助儿童及青少年建立积极健康的生活习惯及正向价值观。

马会展区设计与足球、剑击及马术等相关互动体验

香港书展正于香港会议展览中心举行，马会展区（展览厅 3F-G，展位 3CON065 及 3CON-066）设计了与足球、榄球、剑击、马术、单车和羽毛球等相关、一系列富趣味性的互动体验，让儿童、青少年及家长在轻松氛围中学习成长发展的关键范畴，包括网络健康、情绪管理、社交技巧、时间管理及理财教育等。

马会公司事务执行总监谭志源今日到访香港书展参观马会展区，并与在场小学生互动交流。他表示，马会一直与社会各界紧密合作推行不同教育项目，培养年轻一代的正面价值观。马会今次透过在书展设「寓学于乐」的展区，进一步接触更广泛的社群，以促进年轻人全人发展，成为积极健康的新一代，贯彻致力建设更美好社会的宗旨。

今次马会不但透过社区团体派发约2000张书展免费门票，马会义工队更会于周末（18日及19日）于马会展区提供免费手部及脸部彩绘服务，增添亲子互动与欢乐时光。完成马会展区所有活动的参加者，可获限量版精美纪念品一份，数量有限，送完即止。