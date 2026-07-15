自动驾驶︱城巴获批先导牌照测试项目 两部小巴途经科学园区至港铁大学站

运输署今日（15日）公布，已根据《道路交通（自动驾驶车辆）规例》（第374AA章）第4（1）条批出一个自动驾驶车辆先导牌照，批准先导营办人「城巴有限公司」往来科学园区至港铁大学站的自动驾驶车辆（自动车）测试项目。

测试期间车上会长驻后备操作员

项目涉及两辆以自动驾驶操作的小巴，途经科技大道东、科技大道西、科学园路、泽祥街及马料水公共运输交汇处。测试期间，车上会长驻后备操作员，在有需要时可以接管车辆操控。所有先导自动车须于车身展示运输署先导自动车标签，以助其他道路使用者识别。先导牌照详情已上载至运输署自动车测试网页。

运输署发言人表示，政府一直透过政策支持、法规配合和财政资助三方面多管齐下，积极而有序地推动自动车发展。此项目获智慧交通基金资助，开发适用于香港道路环境的12座自动驾驶小巴，并测试行驶复杂的道路环境如回旋处及公共运输交汇处。项目完成后将提供实用数据，提升适用于香港的自动驾驶技术。

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运输署公布，已根据《道路交通（自动驾驶车辆）规例》（第374AA章）第4（1）条批出一个自动驾驶车辆先导牌照。运输署网站

项目涉及两辆以自动驾驶操作的小巴，途经科技大道东、科技大道西、科学园路、泽祥街及马料水公共运输交汇处。运输署文件

政府：研以试点形式提供一定程度商业服务

政府会持续以驾驶和路面安全为首要原则，汲取经验优化技术标准，并适时与业界共享研究成果，审慎有序地落实推广自动车的工作。由运输署署长主持的「自动驾驶车辆应用促进工作组」会联同业界跨部门逐一审视自动车项目的进度；就测试地点、车辆类别，以及为配合自动车迈向商业发展所需的牌证安排提供督导；及研究合适的规管安排，准许自动车以个别试点形式于特定范围内提供一定程度的商业服务。

运输署欢迎有兴趣的机构或企业提交自动车先导牌照申请。在接获申请后，署方会按《自动驾驶车辆测试及先导使用实务守则》考虑自动驾驶系统的设计运行范围及功能、相关的国家或国际标准／指引、道路测试情况等多方面因素审批。