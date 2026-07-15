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2019年参与暴动 法律系女生重审后裁定罪成 判囚34月

社会
更新时间：16:17 2026-07-15 HKT
发布时间：16:17 2026-07-15 HKT

2019年8月31日港岛区暴动，法律系女学生涉案被捕，2021年审讯后罪脱，但律政司其后上诉得直，案件重审后女生被裁定暴动罪𢦓。法官李俊文今于区域法院判刑时，指涉案暴动规模颇大，暴力程度严重，对公众造成滋扰，而女被告被捕时的衣着和装备亦显示她并非轻微参与者，惟考虑到被告重审后被定罪，并因案失去成为律师的机会，故酌情减刑及监禁34个月，李官指这已是相关法律原则下最宽大处理。

虽非领导角色惟衣着装备显示非轻微参与者

27岁被告汤嘉欣，原被控暴动及在公众地方管有攻击性武器罪，指她于2019年8月31日在湾仔菲林明道和天乐里的交界处之间的轩尼诗道范围，及天乐里一带参与暴动；及同日管有镭射笔。

被告在2021年8月获裁定两罪罪脱。律政司提出上诉，其中暴动罪上诉得直，案件发还原审法官处理。被告另曾申请终院上诉许可但被拒。

李官判刑时，指涉案暴动规模颇大，虽然只为时约半小时，但范围不少及聚集逾千人，暴动人士亦作出破坏、投掷汽油弹及与警方对峙等激烈行为，暴力程度严重，对公众造成莫大滋扰，虽然被告非领导角色，但她被捕时身穿黑衣黑裤、配搭防毒面罩、手持行山杖等，显示她非轻微参与者，故李官以48个月作量刑起点。

因案失成律师机会承受压力酌情减刑判囚34月

辩方求情时，提到被告父母离异，但她仍与父母维持良好关系，其母亲曾遇工伤，后来成功索偿，令她相信法律。案发时，女被告受朋辈和社会气氛影响而犯案，而她被捕后，父亲因急病而不幸离世。

辩方指，被告曾被判无罪，因控方上诉及重审后被定罪，案件至今逾7年；被告背景良好；因案失去成为律师的机会；被告没有过度挑战控方案情；被告曾获准离港，完成学业后返回香港面对本案，并未潜逃。辩方提出就每项因素分别扣减刑期，李官指根据辩方的建议，扣减可达6成，并不恰当。

李官接纳，被告在案中有两方面的特殊情况，她由无罪变为罪成，案件至今已超过7年，而她获准离港后仍返港面对本案；被告过去背景良好，她因案失去成为律师的机会，并承受巨大压力。酌情减刑后，被告终判囚34月，李官指此减刑幅度对不认罪被告而言，已是相关法律原则下最宽大处理。

案件编号：DCCC512/2020
法庭记者：王仁昌

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